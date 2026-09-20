الإنترنت الثابت في مصر يقترب من حاجز 100 ميجابت ويسجل مستوىً قياسيًا

كشف مؤشر «Speedtest Global Index»، عن تسجيل الإنترنت الثابت في مصر مستوى تاريخيًا جديدًا، بعدما بلغ وسيط سرعة التنزيل 98.56 ميجابت/ثانية خلال أغسطس الماضي.

ويقترب الرقم الجديد من حاجز 100 ميجابت/ثانية، مدعومًا بزيادة شهرية قدرها 1.96 ميجابت/ثانية، مقارنة بسرعة بلغت 96.6 ميجابت/ثانية خلال يوليو ٢٠٢٦، بما يمثل نموًا نسبته نحو 2.02%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع وسيط سرعة الإنترنت الثابت بنحو 8.72 ميجابت/ثانية، مقابل 89.84 ميجابت/ثانية في أغسطس ٢٠٢٥، محققًا زيادة سنوية بلغت 9.7%.

ويعكس هذا التحسن استمرار الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، والتوسع في مد شبكات الألياف الضوئية، وزيادة قدرات الشبكات اللازمة لاستيعاب الطلب المتنامي على الخدمات الرقمية والعمل والتعليم والترفيه عبر الإنترنت.

ولا يعني الرقم وصول جميع المشتركين إلى السرعة نفسها؛ إذ يمثل وسيط نتائج اختبارات المستخدمين عبر منصة قياس السرعة، بينما تختلف جودة الخدمة الفعلية وفق المنطقة والبنية التحتية والباقة المستخدمة والمسافة من وحدات توزيع الخدمة وجودة الشبكة الداخلية.

وتستند المتابعة إلى أحدث بيانات مؤشر «Speedtest Global Index» الصادر عن «Ookla» والخاصة بأداء الإنترنت خلال أغسطس ٢٠٢٦، وليست إلى بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.