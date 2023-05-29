برنامج القيادة للتميز الحكومي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يحصل على جائزة من مؤسسة EMFD

حصل برنامج القيادة للتميز الحكومي والذي تقدمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة على جائزة التميز الفضية في الممارسة 2023 في فئة "تنمية المواهب" من مؤسسة EFMD العالمية، حيث تقدم كليتي إدارة الأعمال وكلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة البرنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكينجز كوليدج لندن بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وصمم برنامج القيادة للتميز الحكومي لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيادة بفعالية وإدارة التغيير وتشجيع الابتكار في مؤسساتهم. كما يتضمن البرنامج تدريبا على مجموعة من الموضوعات المتعددة تتضمن نظرية القيادة والممارسة، والإدارة الإستراتيجية، وإدارة المشروعات وتحليل البيانات ومهارات التواصل.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "يتوافق برنامج القيادة للتميز الحكومي مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ويعد الحصول على جائزة EFMD للتميز في الممارسة تقديرا للعمل الجاد ودافعًا لمواصلة تقديم هذا البرنامج المصمم بشكل مشترك والذي يراعي التوازن بين الجنسين ويساهم في تطوير العقول والتحديث وتغيير الآلية الحكومية من أجل تقديم الخدمة العامة بطرق فعالة."

منذ إطلاقه في عام 2019، قام البرنامج بتدريب 120 موظفًا حكوميًا من 24 وزارة، بينهم 40 امرأة و 80 رجلاً بهدف تنمية الكوادر لقيادة العمل العام في العاصمة الادارية الجديدة.

يقول محمد عبد السلام، المدير التنفيذي للتعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نفخر بأننا جزءًا من هذا الجهد الوطني والذي يتم تنفيذه وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 لرفع كفاءة العمل الحكومي من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وبناء الكفاءات والمواهب." وأضاف عبد السلام: "إن هذه الجائزة هي دليل على التزام محاضري وموظفي الجامعة وشركاء البرنامج بالعمل الجاد مما ساهم في نجاح البرنامج، وتأتي الجائزة أيضا كتقدير لالتزامنا بتقديم تعليم متميز ولجهودنا المستمرة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع."

يقول تيم سيليك، مدير البرامج المخصصة في كلية إدارة الأعمال بكينجز كوليدج لندن: "سعدنا باختيارنا للعمل مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في هذا البرنامج الهام للوزارة، لقد نجح البرنامج ليس فقط في تحقيق نتائج التعلم المرجوة، ولكن أيضًا في إحداث تغيير حقيقي وعملي في السلوكيات المطلوبة من المشاركين أثناء مشاركتهم بالبرنامج."

تأسست مؤسسة EFMD في عام 1972 وهي منظمة عالمية غير ربحية قائمة على العضوية وهدفها تطوير الإدارة، وهي معترف بها عالميًا كهيئة اعتماد لكليات إدارة الأعمال، وبرامج كليات إدارة الأعمال وجامعات الشركات.

تحتفي جائزة EFMD للتميز في الممارسة بمبادرات التعلم والتطوير المتميزة ذات التأثير من جميع أنحاء العالم. قام بإعداد ملف برنامج القيادة للتميز الحكومي الفائز بالجائزة مركز الخازندار للبحوث والنماذج التجارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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