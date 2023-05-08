أكبر عدد جوائز| تفوق طلاب الجامعة الأمريكية في نموذج الأمم المتحدة بنيويورك

حصل طلاب نموذج الأمم المتحدة الدولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرةCIMUN) ) مؤخرا على أكبر عدد من الجوائز في نموذج الأمم المتحدة الوطني بمدينة نيويورك (NMUN).

حصل فريق الطلاب المكون من 37 طالب وطالبة على 14 جائزة لمشاركتهم المتميزة في المؤتمر، مما يجعل الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكثر الجامعات حصدًا للجوائز في المؤتمر في مشاركتها للعام الثالث العشر.

تميز فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة بفوزه بجائزتين عن فئة الوفد الأفضل وهي الجائزة الأكثر أهمية في نموذج الأمم المتحدة الوطني بمدينة نيويورك وذلك لتمثيل الطلاب المتميز لدولتي نيجيريا والجبل

الأسود والتي تُعرف أيضًا باسم مونتينجرو لتصبح الجامعة هي الجامعة الوحيدة التي تحصل على جائزتين في تلك الفئة في المؤتمر. بالإضافة إلى ذلك، فاز الطلاب بـ 12 جائزة فردية في مجالس متعددة ومنها مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.

أشاد الدكتور وليد قزيحة، أستاذ العلوم السياسية ومستشار هيئة التدريس لنموذج الأمم المتحدة الدولي بالجامعة بالعمل الجاد الذي بذله جميع المعنيين، قائلا: "أشكر جميع الزملاء والموظفين الذين ساعدوا في إعداد نموذج الأمم المتحدة الدولي بالجامعة لهذا النجاح الكبير. نحن مدينون لطلابنا ولجنتهم المنظمة أولا بالامتنان والتقدير الحقيقي للجهود المستمرة التي بذلوها للحفاظ على المعايير العالية التي نطلبها منهم دائمًا."

استغرق الاستعداد لهذا المؤتمر أكثر من ستة أشهر شملت تدريبات، ومحاكاة للمؤتمرات وكتابة أوراق الموقف position papers بجانب عملية الاختيار الدقيقة لأعضاء الفريق. كما شملت مرحلة الإعداد عقد دورات تدريبية عامة لفريق الجامعة بالإضافة إلى تدريب على استراتيجيات تمثيل المجالس المتعددة بالمؤتمر وإجراء الأبحاث الخاصة بالسياسات الخارجية للدول وتحديد الاتفاقيات الدولية الرئيسية لدعم موقف الفريق. يقول على حسين، طالب الاقصاد بالجامعة ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج الأمم المتحدة الدولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "كان أغلب طلاب الفريق من الطلاب الجدد الذين لم يسبق لهم المشاركة في مؤتمر بهذا الحجم من قبل مما جعل عملية التحضير أطول وأكثر تحديًا، وجعل الفوز في النهاية مجزيًا بشكل أكبر وهو أهم ما يميز فوزنا هذا العام."

يقول فريد هاني، طالب الاقتصاد والعلاقات الدولية والمستشار الأكاديمي للمرحلة الجامعية لنموذج الأمم المتحدة الدولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "هذا العام هو العام ال35 لنموذج الأمم المتحدة الدولي بالجامعة وكان هدفنا دوما هو إحداث تأثير حقيقي وإعداد الجيل القادم من القادة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام والمرموق. على الرغم من صغر سن وفد الجامعة في مؤتمر نيويورك إلا أن تفانيهم وحرصهم على التعلم هو ما أحدث فارقا، إن الفوز الحقيقي هو مشاهدتهم وهم يجنون ثمار عملهم الشاق وتطورهم على مدار أشهر التدريب."

تقول لارا رضوان، طالبة الاقتصاد والأمين العام لنموذج الأمم المتحدة الدولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "تزداد أهدافنا لـنموذج الأمم المتحدة الوطني بمدينة نيويورك كل عام وهذا العام تمكنا من الفوز بأكبر عدد من الجوائز بين جميع الجامعات المنافسة. ومع زيادة المنافسة والاهتمام العام بالمشاركة في مؤتمرات نماذج الأمم المتحدة يومًا بعد يوم، كان علينا إعداد فريقنا ليصبح أفضل فريق جامعي في مؤتمر هذا العام. لقد واجهنا صعوبات بالتأكيد ولكن خضنا تجربة رائعة واكتسبنا معرفة هائلة أثناء رحلتنا وتعرفنا على مشاركين من جميع أنحاء العالم."

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أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية معتمدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي. تعتبر الجامعة ملتقى لثقافات العالم ومنتدى للنقاش ومد أواصر التفاهم بين مختلف الثقافات كما تعد جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.

تقدم الجامعة 39 برنامجاً لطلاب البكالوريوس و52 برنامجاً لطلاب الدراسات العليا وبرنامجين للدكتوراه، حيث تستند المناهج الدراسية على التعليم المعتمد على النهج الليبرالي الذي يشجع الطلاب على التفكير بشكل نقدي وتحليلي لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.