منظر سماوي رائع.. النجم بولوكس يقترن مع المريخ الكوكب الأحمر الليلة

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية مهمة وبديعة حيث يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم العملاق بولوكس Pollux - في برج الجوزاء / التوأمان، في ظاهر تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهي ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نشهد اليوم الأثنين القادم الموافق 8 مايو اقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم العملاق بولوكس Pollux - في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء.

وأوضح تادرس أننا نشاهد اقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم العملاق بولوكس Pollux - في برج الجوزاء/ التوأمان بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل إلى أن يبدأ في الغروب بعد منتصف الليل تقريبا.

ونوّه رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

النجم بولوكس Pollux

وأشار أستاذ الفلك إلي أن النجم بولوكس Pollux هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، واننا سوف نشهد وجود كوكب المريخ بالقرب من النجم بولوكس قبل وبعد هذا الاقتران بعدة أيام.

كوكب المريخ “الكوكب الأحمر”

ويُعد كوكب المريخ هو رابع الكواكب من حيث البُعد عن الشمس، وتبلغ المسافة بينهما ما يقارب من 228 مليون كم، ويقع كوكب المريخ في المركز السابع بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم ويبلغ قطره 3400 كم تقريباً أي ما يعادل نصف قطر الأرض.

يظهر المريخ بلون أحمر، والسبب في ذلك وجود كميات كبيرة من الصدأ أو أكسيد الحديد في صخوره وتربته، ويشتهر المريخ الآن في أحيان كثيرة باسم الكوكب الأحمر.