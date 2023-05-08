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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على شروط مسابقة قصة الخيال العلمي جوائز مالية للفائزين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجيا بجامعة القاهرة مسابقة علمية والتي يتأهل الفائزين من خلالها إلي اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان، وانه سوف يتم منح جوائز مالية للطلاب المصعدين.

واوضحت رعاية الشباب بجامعة القاهرة، أن مجالات المسابقة هي أفضل جهاز ألكتروني - أفضل جهاز ميكاترونيك - برمجيات - قصة خيال علمي .

وأوضحت رعاية الشباب أن شروط مسابقة قصة الخيال العلمي كالتالي:

- أن تكون القصة من وحي خيال الطالب وليست مقتبسة من قصص أخرى.

- لا تقل عن (10) صفحات ور تزيد عن (15) صفحة.

- تكتب (Word) بخط (Arabic SimpIified) بحجم ( 16 BoId ) .

- كتابة بيانات الطالب ( الرسم - الكلية - الفرقة - رقم التليفون).

- تسلم القصة بصيغة (Word) أو (PDF).

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واشارت رعاية الشباب بجامعة القاهرة أن آخر مواعيد لتقديم أعماله والاشتراك في المسابقة العلمية يوم الخميس الموافق 18 مايو.

وعلي جانب آخر افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، صباح اليوم، مستشفى طب الأسنان التعليمي الجديد وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات وكليات جامعة القاهرة، وذلك بحضور أعضاء مجلس كلية طب الفم والأسنان وامين عام الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتضمنت فعاليات الافتتاح، جولة أجراها الدكتور محمد الخشت، بأقسام ومعامل وقاعات المستشفى، استمع خلالها إلى شرح مفصل عن أعمال التحديث والتطوير والتجديد التي تمت بالكلية والمستشفى، حيث تم استكمال وتطوير مبنى كلية طب الأسنان بالشيخ زايد وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات العامة، إلى جانب تطوير مبنى الكلية الرئيس بقصر العيني، وذلك لتقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى مع الحفاظ على سلامة العاملين.‏

وخلال فعاليات الافتتاح، أعلن الدكتور محمد الخشت إطلاق الحملة القومية للكشف المُبكر لسرطان الفم والوجه والفكين، وتدشين استكمال التحول الرقمي الكامل للكلية لربط المرضى المترددين بمبنى الكلية الرئيس بمبنى الشيخ زايد حيث يمكن للمرضى التسجيل واستكمال العلاج بأي من مباني الكلية المختلفة تسهيلًا عليهم ومنع الازدحام وتقليل قوائم الانتظار.

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