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تعليم

سماء مصر تنتظر حدثا فريدا.. الكوكب الأحمر والنجم البرتقالي العملاق يشاهدان بالعين

صدى البلد

تشهد سماء مصر يوم الأثنين القادم  ظاهرة فلكية مهمة وبديعة حيث يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم العملاق بولوكس Pollux - في برج الجوزاء / التوأمان، في ظاهر تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهي ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أنه نشهد يوم الأثنين القادم الموافق 8 مايو أقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم العملاق بولوكس Pollux - في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء. 

وأوضح تادرس أننا نشاهد اقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم العملاق بولوكس Pollux - في برج الجوزاء/ التوأمان بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل إلى أن يبدأ في الغروب بعد منتصف الليل تقريبا.

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وأشار أستاذ الفلك إلي أن النجم بولوكس Pollux هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، واننا سوف نشهد وجود كوكب المريخ بالقرب من النجم بولوكس قبل وبعد هذا الاقتران بعدة أيام.

ونوّه رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

المريخ بولوكس Pollux النجم العملاق بولوكس Pollux

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