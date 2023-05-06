تصل عددها إلى 30 في الساعة .. شهب إتا الدلويات تتساقط من السماء الآن

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، اننا نشهد الليلة مشهد بديع في سماء مصر وهو تساقط زخات شهب إتا الدلويات والتي تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهي ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

شهب إتا الدلويات Eta Aquarids

واوضح تادرس، إن زخة شهب إتا الدلويات Eta Aquarids، هي ظاهرة فلكية بديعة تحدث على مدار يومين بداية 5 - 6 مايو وأن متوسط عدد الشهب المرئية يصل الى 30 شهاب في الساعة.

واشار استاذ الفلك إلي أن شهب إيتا الدلويات Eta Aquarids سوف نشهد هذا العام صعوبة في مشاهدتها نظرآ لوجود القمر بدر حيث أن إكتمال القمر سيكون مشكلة هذا العام ، حيث يحجب معظم الشهب باستثناء اللامع منها، مشيرآ إلي أن أفضل وقت للمشاهدة يكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب.

هل شهب إتا الدلويات Eta Aquarids تأثر علينا

والفت رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، ان شهب إيتا الدلويات Eta Aquarids قد سُميت بزخة إيتا الدلويات لأن الشهب تسقط كما لو كانت آتية من برج الدلو قرب نجم إيتا (ألمع نجوم هذا البرج) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر بالسماء ، وأن تلك الشهب تنتج عندما تمر الأرض في بقايا مخلفات مذنب هالي الشهير.

وأكمل أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.