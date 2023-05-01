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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سماء مصر في موعد مع تساقط نيران شهب إيتا الدلويات.. السبت

شهب
شهب

كشف الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن ظاهرة فلكية هامة حيث يكون المصريون على موعد مع رؤية ورصد زخة شهب إيتا الدلويات، في ظاهرة يحرص جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم في السماء على متابعتها، منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

 

وأوضح شعبان، أن شهب إيتا الدلويات تأتى هذا العام علي مدار يومين وهما يوم السبت والأحد 6-7 مايو، وأن تلك الشهب قادرة، علي إنتاج ما يصل إلى 60 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وهي ظاهرة فلكية بديعة ينتظرها هواة الفلك.

 

وأضاف الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن شهب إيتا الدلويات يرى معظم النشاط فى نصف الكرة الجنوبي، أما فى نصف الكرة الشمالي يمكن أن يصل المعدل إلى 30 شهابا فى الساعة، وأنه من الأفضل رؤيتها فى نصف الكرة الجنوبي.

قمر الحليب يزين سماء مصر يوم الجمعة

نشهد يوم الجمعة القادمة ظاهرة فلكية بديعة، حين نرى ظهور قمر مايو "بدر شوال"، والمعروف بـ قمر الحليب، وهذه الظاهرة من الظواهر البديعة والفريدة حيث سيظهر القمر بشكل جميل ورائع يمنح فرصة مميزة للتصوير، وهذه الظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

 

قمر الحليب بدر مايو
وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا نشهد ظاهرة اكتمال القمر (بدر مايو) يوم الجمعة القادمة الموافق 5 مايو حيث يصل القمر إلي لحظة البدر في ذلك اليوم في تمام الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء.

 

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن بدر شهر مايو يُعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه قمر الزهرة، وقمر الذرة حيث يكون حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه قمر الحليب.

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