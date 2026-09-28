وزير الدفاع البريطاني يؤكد وقوفه مع أمريكا في محاولة ضرب قاعدة طيران

أصدرت الحكومة الأمريكية تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في المملكة المتحدة بعد إحباط الشرطة البريطانية مخطط إرهابي مشتبه به قرب قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد المستخدمة من القوات الأمريكية.

اعتُقل خمسة رجال في جلوسترشير، وفُرض طوق أمني بقطر 400 متر وأُجلي نحو 85 أسرة، وسط رفع لحالة التأهب في قواعد أمريكية أخرى.

وفي هذا السياق، أكدت لندن إنها “ستقف مع واشنطن”، حيث قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج : سنقف مع أمريكا ضد الذين يتمنون لنا الأذى ويكرهون حرياتنا.

لكن قال ويس ستريتنج كذلك، الاثنين، إنه من «غير الحكمة على الإطلاق» التكهن بتورط إيران في واقعة الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم قرب قاعدة جوية بريطانية، وذلك بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».

ويُعتقد أن المجموعة، التي أُلقي القبض عليها في حوالي الساعة 12:45 بعد منتصف الليل يوم الأحد (27 سبتمبر)، على صلة بإيران، نظراً لأن القاعدة المذكورة استُخدمت من قبل قاذفات أمريكية لشن هجمات ضد إيران.

وتم فرض طوق أمني بقطر 400 متر وإجلاء نحو 85 أسرة جراء الحادث، حيث لجأ بعض السكان الذين لم يجدوا مكاناً آخر للإقامة إلى مركز «سايرنسستر» الترفيهي «Cirencester Leisure Centre». وظل الطوق الأمني مفروضاً حتى الليلة الماضية بينما كان خبراء المتفجرات يفحصون ثلاث شاحنات.

وفي هذا السياق، أصدرت السفارة الأمريكية في المملكة المتحدة نصائح سلامة جديدة للأمريكيين المقيمين في بريطانيا، وفقاً لما أوردته صحيفة «ديلي ميل».

ويأتي هذا التحذير بعد ساعات من إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود ضباط الشرطة البريطانية في إحباط المخطط؛ حيث صرّح بأن المتورطين كانوا يهدفون إلى إلحاق «أضرار جسيمة».

وقال للصحفيين في واشنطن العاصمة: «لقد كان أمراً رائعاً. كان العمل مع بريطانيا مذهلاً».

وأضاف: «لقد كانوا تحت المراقبة والتحقيق من جانبنا. كانوا يخططون لإلحاق أضرار جسيمة بمنشأتنا، وقد أثمر التعاون مع الجانب البريطاني نتائج ممتازة».

وتابع قائلاً: «ربما كان الأمر يتعلق بـ سكوتلاند يارد، لست متأكداً؛ فقد عملنا مع العديد من الجهات. لقد وضعناهم تحت المراقبة لفترة طويلة، وتمكّنا من ضبطهم».

من جانبها، أكدت ماجي بليث، القائمة بأعمال قائد شرطة جلوسترشير، أن الوضع يُعتبر «تحت السيطرة»، مشيرة إلى وجود تعاون بين مختلف الأجهزة واستجابة للمعلومات الاستخباراتية المحلية.

وقالت في مؤتمر صحفي مساء الأحد: «مرة أخرى، لا يمكنني الخوض في التفاصيل، لكن يمكنني طمأنة الجميع بأننا نعتقد أن الموقف تحت السيطرة؛ وبصفتنا مجموعة من الأجهزة التي تعمل معاً في أنحاء جلوسترشير، فإننا نجمع المعلومات الاستخباراتية المحلية ونستجيب لها باستمرار».

وُضعت قواعد أخرى تابعة للقوات الجوية الأمريكية في بريطانيا في حالة تأهب قصوى.

وأكدت قاعدة «لاكنهيث» التابعة لسلاح الجو الملكي في مقاطعة سوفولك أنها في حالة تأهب من المستوى «تشارلي» «Charlie»، وهو ثاني أعلى مستوى للتهديد يمكن أن تعلنه وزارة الدفاع الأمريكية.