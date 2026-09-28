قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السمك رخص.. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. فيديو
محمد صبيح: 8 ميداليات إنجاز تاريخي.. وهروب لاعب الكيك بوكسينج واقعة مؤسفة
هل يرتفع سعر الخبز السياحي إلى 2.30 جنيه؟.. الشعبة تعلن مفاجأة
الوزراء: 6.9 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2025
أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا.. القبض على دجال بأسيوط
ماتيوس كونيا يثير تفاعل المصريين بصورة أمام الأهرامات بقميص الفراعنة.. شاهد
اللبناني صالح عبد النبي يوجه رسالة شكر إلى الشرطة المصرية.. اعرف السبب
نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل 275 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل
9 منتخبات بلا أهداف في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2027
60 %.. الرعاية الصحية تقدم حزمة مزايا مالية جديدة للعاملين بالمناطق النائية
عاصفة نور إيستر تضرب شمال شرق أمريكا.. فيضانات وانقطاع الكهرباء وتعطل الرحلات
إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة.. وزير الصحة يتابع التنفيذ ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 495 سريرًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لإنشاء جهاز مبكر لمواجهة الإغراق السلعى وحماية الصناعة الوطنية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن مواجهة ظاهرة الإغراق السلعي وحماية المنتج المصري تتطلب تطوير أدوات الرقابة على الواردات، مع تحقيق التوازن بين انفتاح السوق وضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية التي تضر بالمنتجين المحليين وتؤثر على قدرتهم على المنافسة ، مشيراً إلى أن دخول سلع مستوردة إلى السوق المصرية بأسعار منخفضة بصورة تضر بالمنتجات المحلية يمكن أن يؤدي إلى ضغوط على المصانع المصرية، وتراجع معدلات الإنتاج والاستثمار، فضلًا عن التأثير على فرص العمل.

وشدد " حماد " فى تصريحات له على أن حماية الصناعة الوطنية يجب أن تقوم على آليات علمية وقانونية تستهدف الممارسات الضارة، وليس التجارة المشروعة أو المنافسة الطبيعية متقدماً للحكومة ب 4 آليات جديدة للتنفيذ، في مقدمتها إنشاء نظام إنذار مبكر لمواجهة الإغراق السلعى يعتمد على تحليل بيانات الواردات والأسعار والكميات، لرصد أي زيادات مفاجئة في الواردات أو انخفاضات غير معتادة في الأسعار وإخطار الجهات المختصة للتحقيق وتتمثل الآلية الثانية في إطلاق منصة إلكترونية لحماية المنتج المصري تتيح للمصانع تقديم بلاغات مدعومة بالبيانات حول السلع المستوردة التي تضر بالسوق المحلي، مع تحديد مدد زمنية واضحة لفحص الشكاوى والرد عليها وأما الآلية الثالثة فتقوم على إنشاء خريطة للقطاعات الأكثر تعرضًا لضغوط الواردات، يتم تحديثها دوريًا وفقًا لحجم الإنتاج المحلي، وحجم الواردات، وفجوات الأسعار، بما يسمح بتوجيه أدوات الحماية التجارية إلى القطاعات الأكثر احتياجًا وتتعلق الآلية الرابعة بتعزيز الفحص القائم على المخاطر في المنافذ الجمركية، مع تشديد الرقابة على السلع التي تظهر بشأنها مؤشرات غير طبيعية، بالتوازي مع تسهيل الإفراج عن الواردات المطابقة للمواصفات وغير الضارة بالصناعة المحلية.

وأوضح النائب عيد حماد أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه تحقيق مكاسب مهمة للاقتصاد الوطني، أبرزها حماية الاستثمارات الصناعية القائمة، وتشجيع المستثمرين على التوسع، والحفاظ على فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتحسين قدرة الشركات المصرية على المنافسة، والحد من خروج العملة الأجنبية في واردات يمكن إنتاج بدائل لها محليًا مؤكداً أن حماية المنتج المصري لا تعني غلق السوق أمام الواردات، وإنما تستهدف تحقيق منافسة عادلة وتكافؤ الفرص، بما يسمح للصناعة الوطنية بالنمو والتوسع ورفع جودة منتجاتها، ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

الواردات المنتجين المحليين الصناعة الوطنية المنتجات المحلية معدلات الإنتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يعود للتدريبات بعد 10 أيام راحة استعدادا لكأس الرابطة

بيلينجهام

مدرب إنجلترا يدافع عن بيلينجهام بعد المشادة مع كوكوريلا

الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المصراتي الليبي الودية

بالصور

في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد