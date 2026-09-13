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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي في معرض المياه والطاقة.. حلول مصرية لدعم الصناعة الوطنية

الإنتاج الحربي في معرض المياه والطاقة
الإنتاج الحربي في معرض المياه والطاقة
كريم الخطيب

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا، والمقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

المشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يعزز من دور الوزارة في دعم الاقتصاد القومي.

المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا

وتشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي بمنتجات متنوعة، وهي شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بمنتجات  (المحابس، أجسام الطلمبات، أغطية الصرف الصحي، درج سلم، جرليا، كوع، مشترك)، وشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمحركات وطلمبات المياه، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بكابلات هوائية ومعزولة ومقاطع وقضبان نحاسية وشرائط ولفات نحاس وألومنيوم، إلى جانب شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بألواح طاقة شمسية بقدرة 550 وات وربط ألواح الطاقة الشمسية بآبار المياه الجوفية وشاشات عرض وشواحن وكشافات إضاءة، وشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بالطلمبات الغاطسة ومواد مطبوعة لمحطات المياه، وشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بجهاز توليد المياه من الهواء، فضلا عن شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) بجهاز توفير المياه ومولدات الكهرباء وعدد من المواد الدعائية لمنتجات الشركة، ومركز التميز العلمي والتكنولوجي بوحدتيّ تنقية المياه الرمادية ومياه الغسيل الكلوي.

دعم الصناعة الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري

وتعكس هذه المشاركة ما توليه وزارة الإنتاج الحربي من اهتمام بتوفير منتجات بأسعار تنافسية وحلول مبتكرة ومستدامة تلبي مطالب قطاعيّ المياه والطاقة، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية المتمثلة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.

وتدعو الوزارة المعنيين والمهتمين بقطاعيّ المياه والطاقة لزيارة جناحها بالمعرض للاطلاع على معروضاتها، والعمل على تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.

وزارة الإنتاج الحربي المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا الشرق الأوسط أفريقيا جمبلاط مصنع 9 الحربي مصنع 63 الحربي مصنع 270 الحربي دعم الصناعة الوطنية

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