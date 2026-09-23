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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل

ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع لصناعة الفلاتر الميكرونية ومحطات التحلية بمحافظة دمياط، وذلك في إطار جولته الميدانية بالمحافظة ضمن فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، لمتابعة الأنشطة الإنتاجية والتعرف على خطط الشركات للتوسع وزيادة الصادرات، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات الوزارة والهيئة.

واستمع الوزير إلى عرض حول نشاط الشركة ومراحل تطور أعمالها، ويبلغ رأسمالها 3.7 مليون دولار، بنسبة مساهمة أجنبية تبلغ 20%، فيما تقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 9.7 مليون دولار، ويقام على مساحة 5791 متر مربع.

واستعرض رئيس الشركة أنشطة المصنع، التي تشمل صناعة الفلاتر الميكرونية ومكوناتها، وتجميع خطوط الإنتاج وماكينات الفلاتر بمختلف أنواعها، إلى جانب صناعة وتجميع مكونات وأجزاء محطات التحلية، وتصنيع أغشية التناطح العكسي «MEMBRANE»، بالإضافة إلى صناعة وتجميع محطات الصرف الصحي، وتصنيع الكمامات ومستلزمات الوقاية ومكوناتها.

كما أشار إلى أن الشركة تقوم كذلك بتصنيع المواد الخام المستخدمة في منتجاتها، مع الالتزام بتصدير نسبة 80% من حجم الإنتاج السنوي.

وأوضح رئيس الشركة أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى نحو 2 مليون شمعة فلتر، و30 هاوسنج لمحطات التحلية.

3.17 مليون دولار صادرات خلال العام 2025

واستعرض تطور الصادرات السنوية للشركة، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 698.2 ألف دولار عام 2022، و799.4 ألف دولار عام 2023، و2.72 مليون دولار عام 2024، وصولًا إلى نحو 3.17 مليون دولار عام 2025.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة الشركات المصرية جهودها للتوسع في الإنتاج وزيادة المكون المحلي وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، موجهًا بالتنسيق الكامل بين جهات الوزارة والمصانع لتعزيز الاستثمار والترويج لزيادة التصدير.

كما اطلع الوزير خلال الجولة على خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع وتجميع منتجات الشركة، واستمع إلى عرض حول خطط الشركة المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الاستثمارات الصناعية الصادرات الصناعية التنمية الاقتصادية

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