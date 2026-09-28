حياة كريمة.. بدء رصف طريق الأغانة - الأبراج بطول 5 كيلومترات بطما

في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه معدلات التنفيذ.

ماذا حدث؟

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، بمتابعة أعمال رصف طريق الأغانة ـ الأبراج، بطول 5 كيلومترات كمرحلة أولى، من إجمالي 9 كيلومترات جارٍ تنفيذ أعمال الرصف بها.

وأوضح شريف السيد رئيس مركز ومدينة طما، أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأشار إلى أن أعمال رصف الطريق تأتي لتيسير حركة المواطنين والمركبات، وتعزيز الربط بين القرى والمركز، بما يسهم في سرعة وسهولة التنقل.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة لحين الانتهاء من أعمال رصف الطريق بالكامل، بما يحقق الاستفادة المرجوة من المشروع، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز جودة البنية التحتية، ودعم حركة التنمية بمختلف المناطق.