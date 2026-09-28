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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: معاينة موقع مقترح لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية علوان لتخفيف الكثافات الطلابية والارتقاء بالخدمات التعليمية

معاينة موقع مقترح لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية علوان بأسيوط
معاينة موقع مقترح لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية علوان بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم خطط التوسع في إنشاء وتطوير المدارس بمختلف القرى والمراكز، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التعليمية، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بالاهتمام بقطاع التعليم وتحسين البنية التحتية للمنظومة التعليمية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس المركز، أجرت معاينة ميدانية لأحد المواقع المخصصة من أملاك الدولة بقرية علوان، لبحث مدى صلاحيته كموقع مقترح لإنشاء مدرسة جديدة للتعليم الأساسي، بما يخدم أهالي القرية والمناطق المجاورة ويسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ملاءمة الموقع للاشتراطات والمعايير الفنية

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال المعاينة تمت بمشاركة لجنة أملاك الدولة بالمركز والوحدة المحلية بالقرية، ومندوب الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، للوقوف على المساحة المتاحة ومدى ملاءمة الموقع للاشتراطات والمعايير الفنية اللازمة، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وممثلي أهالي قرية علوان، وذلك في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ودعم المشاركة المجتمعية في المشروعات الخدمية.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين الوحدة المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية والجهات المختصة، والعمل على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة ودراسة المواقع المتاحة لإقامة المشروعات التعليمية، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء المدارس ودعم البنية التحتية التعليمية، بما يتناسب مع احتياجات القرى والمناطق ذات الكثافات الطلابية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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