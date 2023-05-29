اقتصاد وعلوم سياسية : بدء ماراثون الامتحانات غدا | وهذه أبرز التعليمات

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور محمود السعيد، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجارى وانه قد تم وضع الجداول وإعلانه للطلاب وتنتهى الاختبارات يوم 24 يونيو قبل عيد الأضحى 2023.

واضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى تعقد حضوريا بالكلية داخل قاعات ومعامل الكلية وانه تم الانتهاء من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات وتجهيزها وكل أستاذ مادة مسئول عن مادته بداية من التصوير والتوزيع والتسليم طبقا للنظام المعمول به.

على الجانب الآخر، نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومديري عام المدن الجامعية، والطلاب، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الطالبات والطلاب الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية والتي تضمنت مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج، والرواية والقصة القصيرة، وتنس الطاولة، وكرة قدم للطلبة، وماراثون جري مسافات مختلفة 100 متر و 400 متر، والغناء والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والطالب المثالي والطالبة المثالية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة الاهتمام بأبنائها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، وتوفير أجواء تعليمية ومعيشية لهم على أعلى مستوى من الجودة، موضحاً أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وغيرها.