بداية مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات التكنولوجية.. متابعة لحظية للاختبارات.. والحرص على تهيئة الأجواء الطلاب

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها لعدم البس للطلاب

رئيس بني سويف التكنولوجية: نحرص على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يوضح عدد من التنبيهات الهامة التي يجب على الطلاب الالتزام بها

تستعد الجامعات التكنولوجية لإنهاء كل الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، طبقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وفقا للخريطة الزمنية للامتحانات كما هي دون تغيير أو تأجيل أو تعديل.

قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إن اختبارات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا المعلومات ، بدأت بمقر الجامعة بواحة سيلكون بمدينة السادات.

وأكد كشك حرصه على متابعة أعمال الامتحانات بصورة مستمرة، والتأكد من توفير بيئة آمنة مناسبة للطلاب، وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات اللوجستية التي تضمن تسهيل أدائهم للامتحانات، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انتظام سير الاختبارات طبقًا للقواعد المنظمة للاختبارات ومتابعتها بصفة مستمرة.

كما يحرص رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على الإطمأن على انتظام اللجان وسير الامتحانات، وتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، وعلى مدى مطابقة الأوراق الامتحانية لمعايير الجودة، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، مضيفا إلي انه قد قام بإجراء حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج.

وفي ذات السياق، أطلق الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عدد من التحذيرات لطلاب الكلية يجب ضروة الالتزام بها اثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023.

وأوضح الشيخ، أنه غير مسموح نهائيا بدخول قاعات الامتحانات بالتليفون المحمول، وتقرر منع دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات حاملين للتليفون المحمول، حيث سيتم مصادرة الهاتف وإلغاء الامتحان للطالب باعتباره وسيلة من وسائل الغش ويحال صاحبه إلي التحقيق.

وأضاف أنه يجب على جميع الطلاب التواجد داخل القاعات قبل بدء الامتحانات بخمسة عشر دقيقة على الأقل ولن يسمح رئيس الامتحان للطلاب المتأخرين عن بدأ الامتحان بالدخول بعد خمسة عشرة دقيقة على الأكثر مهما كان السبب، كما لم يسمح الطالب بدخول قاعة الامتحان بدون بطاقة تحقيق الشخصية وانه تسلم الملاحظ قبل بدأ الامتحان قبل تسلم أي من أوراق سواء ورقة الأسئلة أو الإجابة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إلى أنه لا يسمح للطالب بالدخول إلي قاعة الامتحان بصحبة أي أوراق من أي نوع حتى ولو كانت بيضاء، وكذلك عدم حمل أي أدوات أو شنط خلاف ما يلزم للإجابة على الأسئلة.

بينما قال الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، إن الكلية بدأت اختبارات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وأنه يحرص على متابعة الامتحانات والقيام بجولات تفقده لمتابعة سير الاختبارات العملية للفصل الدراسي الثاني بالجامعة.

وأكد خضر أن الجامعة تحرص على توفير سبل الراحة وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحان، وأن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف البرامج الدراسية.

وكان قد تابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادات الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.