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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورات تدريبية للأطفال بمركز جامعة القاهرة للغات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، عن بدء دورات المدارس للأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة، حيث ستتاح فرصة للأطفال لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية كما سيتم تقديم شهادات للطلاب الذين يكملون الدورات بنجاح.

تتضمن الدورات تعليم المفردات والقواعد الأساسية للغة الإنجليزية، وتحسين مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، يتم تدريس اللغة الإنجليزية بأساليب حديثة ومبتكرة، مثل الأنشطة التعليمية والألعاب، حيث تقام الدورات في أجواء مرحة وتفاعلية تشجع الأطفال على التعلم والتفاعل مع بعضهم البعض.

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الخشت ينعى الدكتور حمدي إبراهيم نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق

تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالتهنئة للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة بعد ترشيحه من مجلس الجامعة نظرًا لإسهاماته البارزة ورحلة عطائه القضائية المميزة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مجلس الجامعة رشح المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، للحصول على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية باعتباره واحدا من أبرز كبار شيوخ القضاء المصري وله إسهامات أكاديمية متميزة، وعرفاناً وتقديراً لهذه الشخصية القانونية والقضائية الوطنية المحترمة.

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