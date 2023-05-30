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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على التأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها

رئيس جامعة الدلتا
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية - صورة أرشيفية

تستعد الجامعات التكنولوجية لإنهاء كل الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، طبقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وفقا للخريطة الزمنية للامتحانات كما هي دون تغيير أو تأجيل أو تعديل.

وقال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن اختبارات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بدأت لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا المعلومات ، وذلك بمقر الجامعة بواحة سيلكون بمدينة السادات.

وأكد “كشك”، حرصه على متابعة أعمال الامتحانات بصورة مستمرة، والتأكد من توفير بيئة آمنة مناسبة للطلاب، وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات اللوجستية التي تضمن تسهيل أدائهم للامتحانات، مشيرا إلي أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انتظام سير الاختبارات طبقًا للقواعد المنظمة للاختبارات ومتابعتها بصفة مستمرة.

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كما يحرص رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على الإطمأن على انتظام اللجان وسير الامتحانات، وتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، وعلى مدى مطابقة الأوراق الامتحانية لمعايير الجودة، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، مضيفا إلي انه قد قام بإجراء حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج.

وكان قد تابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادات الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

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