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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم القاهرة: نحرص على تحقيق التباعد بين الطلاب في لجان الامتحانات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لطلاب، وأنه تم إعلان جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثانى على موقع الكلية لجميع المستويات الدراسية.

وأكد الشريف أن الكلية تحرص على انتظام أعمال امتحانات الترم الثاني، وأن أعضاء هيئة التدريس يجب عليهم التواجد داخل اللجان مع الطلاب، من أجل الإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها.

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وأضاف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، أن الكلية تحرص على مراعاة تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستيعابية، لتحقيق مبدأ التباعد بين الطلاب، مشيراً إلى أن الامتحانات في الكليات تستمر لمدة شهر، تعقد الامتحانات بطريقة البابل شيت، وبعضها مقاليه.

واشار إلي أن الكلية ملتزمة بالخريطة الزمنية للامتحانات، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبناء على توجهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة التى اعتمدها بشأن الامتحانات ولا توجد فيها أي مشكلة. 

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