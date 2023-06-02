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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

ظاهرة فلكية خلابة.. الكوكب الأحمر يظهر مع خلية النحل

صدى البلد

تتزين سماء مصر الليلة، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن نشهد الآن ظاهرة فلكية فلكية حيث يمنكنا مشاهد كوكب المريخ أثناء مروره عبر مجموعة نجمية في الخلفية تعرف باسم خلية النحل في برج السرطان، حيث المريخ على شكل ياقوتة كبيرة ومشرقة محاطة بألماس صغيرة من النجوم البعيدة.

خلية النحل Beehive

واوضح تادرس ان الحشد النجمي خلية النحل Beehive هو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره 600 مليون سنة.

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واشار أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، انه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل الليلة بإستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير (وهذا لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة)، والفت انه يبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 11:30 مساءا تقريبا، 

والفت رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب المريخ “الكوكب الأحمر”

ويُعد كوكب المريخ هو رابع الكواكب من حيث البُعد عن الشمس، وتبلغ المسافة بينهما ما يقارب من 228 مليون كم، ويقع كوكب المريخ في المركز السابع بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم ويبلغ قطره 3400 كم تقريباً أي ما يعادل نصف قطر الأرض.

يظهر المريخ بلون أحمر، والسبب في ذلك وجود كميات كبيرة من الصدأ أو أكسيد الحديد في صخوره وتربته، ويشتهر المريخ الآن في أحيان كثيرة باسم الكوكب الأحمر.

جدير بالذكر أن المريخ يحتوي على أكبر بركان في المجموعة الشمسية وهو بركان جبل أوليمبوس الذي يبلغ ارتفاعه 24 كم، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ارتفاع قمة إفرست على الأرض.

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