تطوير منظومة الكتاب الجامعي والتحول إلى الإلكتروني .. وأبحاث تطبيقية لدعم الصناعة المحلية | جامعة حلوان في أسبوع

رئيس جامعة حلوان:

تخصيص 10 % من دخل الجامعة للبحث العلمي

النانو تكنولوجي مجال واعد وقادر على خدمة الصناعة المحلية

البحث العلمي آداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إنشاء مجلس علماء خاص بالجامعة في إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء أساسي من رؤية الجامعة ودورها التعليمي، لافتا إلى أنه تم تخصيص ١٠% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي في مصر.

وأكد الدكتور السيد قنديل على هامش الندوة التى نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع مكتب تايكو حلوان بعنوان "مواد الأسمنت والخرسانة" - أن جامعة حلوان وقعت شراكات وبروتوكولات تعاون مع مؤسسات عديدة من أجل تعزيز مكانة الجامعة كمركز رائد للبحث العلمي وتطوير المعرفة، وإيمانا بأهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الأخرى وتشكيل شراكات استراتيجية تساهم في تطوير القدرات البحثية وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأضاف قنديل، أنه يدرك أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو آداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم أن الندوة تناولت تحديات سوق العمل ومتطلباته في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء والخرسانة.

ومع منتصف الأسبوع إستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الكاتب الصحفي أشرف بدر مهدي مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "مؤسسة الأهرام ، وهاني عباس مدير التسويق والتدريب، في إطار رؤية الجامعة للتحول الرقمى وتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لكافة رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة على ميكروفيش للإدارة العامة لمكتبات جامعة حلوان وتطوير منظومة البحث لخدمة الطلبة والباحثين.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية هذا البرتوكول في ظل خطة الجامعة للتحول الرقمى في كافة قطاعاتها، وسعي الجامعة لتطوير منظومة الكتاب الجامعي والتحول للكتاب الإلكتروني بكامل المواصفات المطلوبة، لافتا إلى أن الجامعة تحتوي على مايقرب من ١٠٠٠ برنامج وحوالي ١٠ آلاف مقرر، كذلك تسعى الجامعة للتحول الرقمى في مجال الأبحاث العلمية ورسائل الدكتوراه والماجستير.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى دور مؤسسة الأهرام في إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية على مر العصور، داعيًا إلى ضرورة استكمال دورها والتعاون لإطلاق مبادرة للقراءة بالتعاون مع مؤسسة الأهرام والجهات المعنية بهدف تنمية الوعي الثقافي للشباب وطلاب الجامعات.

وتابع قائلا ، إن خطة الجامعة للتحول الرقمى تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، وتحقيقا لإثراء قيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمضاعفة القدرات المعلوماتية والرقمية، ودعماً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد أشرف بدر مدير مركز الأهرام للمعلومات أن توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة حلوان يعد بداية لتعاون أشمل للعديد من الأنشطة والخدمات بين الأهرام والجامعة، من بينها رقمنة الكتب التاريخية ، وأرشفة وفهرسة المكتبات واللوحات إلكترونيا، ووضع آليه عمل لتحويل الكتب الجامعية التى تدرس لطلاب كل كليات الجامعة والمناهج الدراسية إلى شكل الكتروني تفاعلي، يسهل الحصول عليه من خلال منصة الجامعة.

وقال بدر إن المركز لديه خبرة طويلة فى عمليات الأرشفة بأحدث النظم الإلكترونية والميكروفيلمية، مبينا أن إدخال التكنولوجيا والميكنة إلى الجامعات سيسهم في التحول للمجتمع الرقمي، وتقليل معدلات أداء الخدمات للطلاب والباحثين , والعمل على خلق مستوى تعليمى قوي وتنافسي، وأن جامعة حلوان هى أول جامعة ستطبق نظام التحول الإلكترونى لكل رسائل الماجستير والدكتوراه، ومن المقرر ان يستغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر فى مرحلته الأولى .

عقد اللقاء بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتور خالد مالك وكيل كلية التربية للدراسات العليا، والدكتورة امانى السيد وكيل كلية الاداب لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عماد صالح رئيس قسم المكتبات بكلية الاداب، والدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والثقافة، والدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمى، وأشرف امام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

كما نظم مركز بحوث النانوتكنولوجي بجامعة حلوان ورشة عمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من كليات الهندسة والتكنولوجيا والتعليم والفنون التطبيقية والعلوم والصيدلة، بهدف خلق فرق بحثية متعددة التخصصات في مجال النانوتكنولوجي من الباحثين في هذا المجال من التخصصات المختلفة داخل الجامعة، وتعظيم دور مركز بحوث النانوتكنولوجي البحثي داخل الجامعة وخارجها.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية، حيث يعد مجال النانوتكنولوجي من المجالات الواعدة والقادرة على خدمة الصناعة المحلية بشكل مباشر.

وشهدت ورشة العمل عرض المشاركين لاهتماماتهم البحثية والمشروعات المشاركين بها في عدة محاور أساسية شملت تطبيقات النانوتكنولوجي في مجال أنظمة التوصيل الدوائي الجديدة، تصنيع المواد النانونية، المواد المتقدمة، مواد التسميد النانونية، وتطبيقات النانوتكنولوجي في المواد المستخدمة في مجالات الطاقة.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة أن مركز بحوث النانوتكنولوجي أحد الكيانات البحثية الجديدة التي أنشأها قطاع الدراسات العليا والبحوث مؤخرا لدعم العملية البحثية في الجامعة وخدمة الباحثين في جامعة حلوان وخارجها حيث يوفر المركز البنية التحتية والتجهيزات المعملية التي يحتاجها الباحثين للمضي قدما بالبحوث في هذا المجال الواعد.

من جانبه، قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة إن النانوتكنولوجي هو أحد التقنيات التي تخدم العديد من التخصصات والذي يفيد العديد من التطبيقات التي تخدم الصناعة، وأن الجامعة لها خطة واضحة للاستفادة من مركز بحوث النانوتكنولوجي سواء من خلال الشراكات البحثية الداخلية بالجامعة أو المحلية مع الجهات البحثية والصناعية داخل مصر أو الخارجية بالتعاون مع جهات بحثية في دول خارجية وذلك من أجل تحقيق الغايات الاستراتيجية للجامعة من زيادة القدرة التنافسية للجامعة في البحث العلمي والابتكار، وتعظيم دور الجامعة الإنتاجي مع تعزيز التواجد الدولي للجامعة.

المركز سوف ينظم في مطلع الشهر المقبل ورشة عمل مشتركة مع مراكز بحثية وجامعات من دولة جنوب أفريقيا وبمشاركة باحثين من عدة جهات مصرية للمختصين في مجال النانوتكنولوجي بهدف توطيد أواصر التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في هذا المجال.