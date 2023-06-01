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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : 40 ألف طالب ينتهون من امتحانات الميدتيرم بكلية الحقوق

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان بدء امتحانات نهاية العام الدراسي و انتهاء تطبيق امتحانات الميدتيرم لكافة الفرق الدراسية لعام ٢٠٢٣ . 

ونوهت إدارة كلية الحقوق جامعة حلوان ، أن الطالب مسئول مسئولية كاملة عن معرفة فترته والتوقيت الخاص بالامتحان الخاص به ، وفقًا للكشوف التي تعلن على الصفحة الرسمية للكلية على الفيسبوك فقط لاغير.

و كشفت كلية الحقوق جامعة حلوان إتمام 40 ألف طالب لاختبارات الميد تيرم  للشعبتين هذا العام  من خلال نظام الاختبارات الإلكترونية لكافة الفرق الدراسية 

جدير بالذكر انه شهدت جامعة حلوان الأهلية خلال العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ عددا من الأنشطة والفعاليات الهامة في عامها الأول لاستقبال الطلاب، وهى جامعة غير هادفة للربح تأسست بالقرار الجمهوري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان – عين حلوان.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أن جامعة حلوان الأهلية تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين علي التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل، وتقدم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا واقليميا ودوليا، وبرؤية وبتخطيط مستقبلي بالتعاون مع الجامعات الدولية المتخصصة لدعم الارتقاء بشباب الدارسين والباحثين من أبناء الجامعة ولكي تدعم المجتمع المصـري بما يحقق الأهداف القومية

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