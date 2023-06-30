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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول جراحة القولون والمستقيم بالمنظار

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على الدور الخدمى والمجتمعى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة فى حل مشاكل المجتمع وخدمة المواطنين فى مجالات تخصصاتها.

وفى هذا الإطار نظم معهد تيودور بلهارس ورشة عمل تحت عنوان "اسأل الخبير"، تناولت كل ما يخص جراحة القولون والمستقيم بالمنظار الجراحى.

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وأوضح د. محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس، أن الورشة نظمها قسم الجراحة برئاسة د. أحمد عبد العزيز، وتأتى فى إطار خطة المعهد لرفع دور قسم الجراحة العامة ليصبح أحد مراكز التميز والتدريب فى جراحات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأورام وجراحات المناظير على المستوى المحلى، مشيرًا إلى أن القسم يقوم بإجراء العمليات الجراحية بما فى ذلك جراحات أورام الجهاز الهضمى، وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بالمنظار، فضلًا عن الجراحات التجريبية وحالات زراعة الكبد، ويضم سبع غرف عمليات مجهزة بمناظير جراحية على أعلى مستوى.

شارك في فعاليات الورشة نخبة من أبرز الخبراء المتخصصين فى هذا المجال؛ وقدم الورشة د. أحمد شكرى أستاذ جراحة الأورام والمناظير ومؤسس مركز السلام للأورام، وشارك في الفعاليات كضيف شرف د. محمد فريد رئيس الجمعية المصرية للجراحين وأستاذ جراحة القولون والشرج.

 

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