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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أعرف إزاي تقدم لاختبارات القدرات 2023 عن طريق هذه الخدمات .. تفاصيل

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

تشهد أختبارت القدرات 2023 ، لطلاب الثانوية العامة العديد من الخدمات التي تسهل على الطلاب التقديم لخوض الاختبارات ، بينما تنطلق خدمة التقديم لاختبارات القدرات ، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس قد وافق على القيام بإجراء اختبارات القدرات 2023 لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي: " التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة"، وذلك عقب الانتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

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تفاصيل إلغاء اختبارات القدرات لـ6 كليات.. مخصص لهذه الفئات من الطلاب

وأكد "عبد الغفار"، على إلغاء اختبارات القدرات 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وإلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة التعليم العالي، عن تفاصيل الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة وموعد تسليمها وتقديمها للكليات المختلفة.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2023
وفيما يخص تفاصيل الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة، أوضحت الوزارة أنها تتمثل في الآتي:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة

- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- عدد 1 صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.

- 2 صورة لاختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب ذلك بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

من جهته، أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المصدر لـ “صدى البلد”، أن اجتماع اليوم للمجلس الأعلى للجامعات، من المقرر أن يتناول خلاله رؤساء الجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الموضوعات المهمة، والتي تتعلق بالتعليم الجامعي، ومن بينها “متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والاستعداد لتنسيق الجامعات 2023”. 

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