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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا سارا لطلاب الثانوية العامة 2023 ، بعد مرور ما يقرب من أسبوع على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 

,أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسمياً أعلنت خلاله عن إتاحة نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 التي أداها الطلاب في الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 التي أداها الطلاب في الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، موجودة الان على موقع وزارة التربية والتعليم ،  لافتةً إلى أنه جاري تحميل كراسات أسئلة الامتحانات.

ويمكن الإطلاع على نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 التي أداها الطلاب في الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ من خلال الضغط على الرابط التالي :
‏https://moe.gov.eg/ar/exam_answer_forms/ 

تظلمات الثانوية العامة 2023 

وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدةً انها تتمثل في :

  • ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة  “ 200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الاتية : ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )
  • بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F
  • إختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة
  • تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك
  • ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين ، فتتمثل في :

  • سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها
  • التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم

جدير بالذكر أنه للتعامل مع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، لابد أن يكون لدى الطالب بيانات “الحساب المدرسي الموحد” الخاص به ، والذي يتم إنشاءه من خلال الخطوات التالية :

 - جهز الرقم القومي الخاص بك من شهادة ميلادك.

- إحضر كود الطالب الخاص بك من على موقع وزارة التربية والتعليم.

- ثم تقوم بالدخول على هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg

-  اختر حساب طالب.
- أدخل الرقم القومي ثم كود الطالب.

-  اضغط على التحقق من البيانات.
- ستظهر لك بياناتك ومعها الحساب (الإيميل Office365) احتفظ بالحساب.
-  اضغط على إعادة تعيين كلمة المرور Password بذلك تكون حصلت على البريد الإلكتروني وكلمة المرور  الخاصة بك

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التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

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