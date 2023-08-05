انطلاق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023 .. أخطاء لا تقع فيها أثناء التسجيل .. الطريقة الصحيحة لترتيب الرغبات  

الطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

التعليم العالي: لا يمكن التوجه للكليات مباشرة للتسجيل بالتنسيق

فتح صباح اليوم موقع تنسيق الجامعات التسجيل في المرحلة الأولى بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” في تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 .

قال السيد عطا، المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي استمرت حتى 3 أغسطس الجاري.

وأضاف أنه قد بدأت المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023، بداية من اليوم، السبت 5 أغسطس، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، حيث يمكن للطلاب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

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أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات حول إمكانية توجه الطالب مباشرة إلى الجامعات الحكومية والمعاهد للتقديم، فيجب على طالب الثانوية العامة وما يُعادلها التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط؛ لأنه لا يوجد تقديم مباشر للجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكد أنه ليس من الصحيح إعطاء الرقم السري الخاص بالطالب لأشخاص آخرين للتسجيل له على موقع التنسيق الإلكتروني إنما الصحيح هو أنه يجب على الطالب المحافظة على الرقم السري الخاص به لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغبات الطالب.

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طالب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق . سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

مواعيد إدخال الرغبات

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

تنسيق الجامعات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بجميع المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، من خلال الحملة التوعوية التي يقوم بها المركز الإعلامي للوزارة.