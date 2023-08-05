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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفاجأة من التعليم العالي لهؤلاء الطلاب بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات لـ “صدى البلد”، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات 2023 أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2023 (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى). 

وأوضح المصدر أن ذلك وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

وقال إنه يتم استثناء الطلاب أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة من قواعد التحويل والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم، وذلك عن طريق الجامعة مباشرة.

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. وارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، والحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2023، بالتزامن مع استعداد مكاتب التنسيق لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023.

الأدنى للمرحلة الأولى 2023 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلبة، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا.

 

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني

  1. القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg
  2. يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة            من مراحل التنسيق .
  3. سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

 

تنسيق الجامعات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بجميع المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، من خلال الحملة التوعوية التي يقوم بها المركز الإعلامي للوزارة.

تقنية الفيديو تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات التوزيع الجغرافي المجلس الاعلى للجامعات

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