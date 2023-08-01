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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد وتفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات .. رابط التقديم

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث المجلس الأعلى للجامعات الآن الاستعدادات النهائية لـ تنسيق الجامعات وانطلاق المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023، خلال اجتماعه الدوري بجامعة مرسى مطروح. 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الأجتماع سيناقش عدد من التفاصيل الخاصة بـ تنسيق الجامعات 2023 ونتجة اختبارات القدرات 2023.

تنسيق الجامعات 2023

يعد تنسيق الجامعات 2023 ونتيجة الثانوية العامة الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير جوجل، مع اقتراب إعلان  نتيجة الثانوية العامة 2023 ويبحث طلاب الثانوية العامة واولياء أومروهم عن كل شئ يتعلق بمستقبل أولادهم مثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، توقعات تنسيق الجامعات 2023 وكيفية تسجيل الرغبات والأمكان المحددة،

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة  أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث حسب نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 .

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد تنسيق المرحلة الأولى ، يعلن لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023.

 

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140 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

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وزير التعليم العالى يوجه بعمل حملات توعية للتعريف بالجامعات التكنولوجية

وأضاف المصدر، لـ"صدى البلد"، أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 الكليات في المرحلة الأولى تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

وضمت أوائل الثانوية العامة 2023 تضم أكثر من 30 طالبا وطالبة من محافظات مختلفة، وذلك بجميع الشعب “علمي علوم وعلمي رياضة وادبي”، والذين معظمهم من المدارس الحكومية الرسمية.

وتشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 أيضا، طلاب من مدارس المكفوفين، مدارس الدمج، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حصول أي من أوائل الثانوية العامة 2023 على مجموع 100% او أكثر في نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث اختفت المجاميع الفلكية التي انتشرت في بعض السنوات الماضية. 

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