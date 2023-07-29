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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. كليات مجموعها منخفض وتوفر فرص عمل حقيقة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. توقعات تنسيق الجامعات  لطلاب الثانوية العامة 2023 ، إذ بدأ كثير من طلاب القسم العلمي والادبي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

 

تتطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للالتحاق بالجامعات ،بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها .

وفي هذا الإطار قال الدكتور عماد علي أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن  يجب على الطالب البحث عن الخيارات المتاحة له كما يمكن للطالب البحث عن بدائل أخرى.

 

وشدد الدكتور عماد على استاذ بكلية التربية خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، ل على تحسين مهارات الطالب  الأكاديمية والتحضير بشكل جيد للامتحانات القادمة سوء الجامعية أوالدور الثاني من الامتحانات الثانوية و يمكن للطالب الاستعانة بموارد التعليم المتاحة مثل الدروس الخصوصية أو الكتب والمصادر الإلكترونية لتحسين مستواه الأكاديمي.

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الكلية الأكثر بحثا..توقعات القبول بالذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات في تنسيق الجامعات 2023

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أستاذ مناهج: تخصصات بينية جديدة في تنسيق الجامعات 2023

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أبرز الكليات في تنسيق الجامعات 2023 .. مطلوبة لسوق العمل

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اليوم.. فتح باب الالتماسات لطلاب الفرقة الأولى بحقوق عين شمس

واصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم ليكشفون أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 :

 

1- كلية الذكاء الاصطناعي بمختلف برامجها

2- كلية الحاسبات والمعلومات وخاصة البرامج الجديدة مثل هندسة البرمجيات  تقنية المعلومات الحيوية 
حوسبة الروبوتات

3- الحقوق

4- التمريض

5- كليات العلوم بتخصصاتها الجديدة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب. وإدارة البيئة والرصد البيئي. وجيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

6-  كليات التجارة ببرامجها الجديدة

7- الحقوق

8-النانو تكنولوجي

9- كليات الالسن

10- الزراعة ويرجع ذلك بسبب اتساع الرقعة الخضراء بمصر

 

موعد تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 ، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023 .

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023

يستعرض موقع صدي البلد، بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الطالب أثناء عملية التسجيل عبر موقع تنسيق الرغبات

أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات التنسيق
 

- عدم استيفاء الرغبات المحددة على الموقع الإلكتروني، حيث يتم إتمام عملية التسجيل ورغبات الطالب بعد استيفاء كل الرغبات على موقع التنسيق.

- اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي.

- اعتماد الطالب على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يقوم بكتابة الكلية التي يرغب فيها في جميع الجامعات ثم يقدم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.

- اختيار كلية لا تتناسب مع قدراتك، ولم يجرِ الطالب اختبار القدرات الخاص بها.

- عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق باب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

- التسجيل عن طريق المكتبات أو الأماكن التي لا تثق بها وتعرفها جيدا.

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