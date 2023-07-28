حقوق عين شمس تعلن تعلميات عاجلة بشأن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور محمد صافي انه تم إعلان نتيجة إمتحانات دور مايو 2023 للفرقة الثالثة والثانية انتظام .





اوضح الدكتور محمد صافي طرق الاطلاع علي نتيجة الفصل الدراسي الثاني ، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.





وكان قد نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية للشرق الأوسط ندوة دولية حول "تطوير التعليم القانوني في الوطن العربي: العيادات القانونية نموذجا "، وذلك بقاعة الأستاذ الدكتور رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات بمقر الكلية.

شارك في الندوة ممثلون من عشرين كلية حقوق من خمس دول عربية هى مصر، لبنان، فلسطين، الأردن والعراق.

و أوضح الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، بأن هذا الحدث الأكاديمي الفريد يأتي في ظل اتفاقية التعاون التي وقعتها كلية الحقوق مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية في العام الماضي، وذلك في إطار مشروع إنشاء شبكة من العيادات القانونية في كليات الحقوق العربية بالتعاون مع كليات الحقوق الفرنسية.