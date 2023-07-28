بدء التقديم إلكترونيا لبرامج الدراسات العليا بكلية بنات عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم بدء التقديم إلكترونيا لبرامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة من 1 إلى 15 أغسطس .

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف إلي ضرورة تصفح الدليل الإلكتروني للدراسات العليا والتعرف علي شروط و خطوات التقديم لبرامج الساعات المعتمدة وبنود اللائحة والتعرف علي متطلبات التسجيل والتشكيل والمنح لرسائل الماجيستير والدكتوراة من خلال هذا الرابط اضغط هنا

كما أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس استمرار أعمال التصحيح الإلكتروني لجميع المواد والفرق الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني وجميع الفرق والشعب المختلفه والبالغ عددها 19 قسما.

وأشارت عميدة الكلية، إلى أنه تم إعلان أكثر من 80% من هذه الفرق والشعب بنسبة نجاح قاربت 90%، لافتة إلى أن النتائج تعلن تباعا وإلكترونيا وعبر موقع الكلية والجامعة لتشمل كافة قطاعات الكلية الأدبية والعلمية والتربوية وبدعم ورعاية من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

