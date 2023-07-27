اليوم.. فتح باب الالتماسات لطلاب الفرقة الأولى بحقوق عين شمس

أعلن الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق عين شمس فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الاولى وذلك بدءا من اليوم حتى ٩ أغسطس .

وأكد الدكتور محمد صافي ان التقدم للالتماسات الكترونيا لافتا التقديم الالكتروني مفتوح في الاجازات الرسمية.



وأكد الدكتور محمد صافي انت تم إعلان نتيجة إمتحانات دور مايو 2023 الفرقة الأولي والثانية والثالثة والرابعة الشعبة الفرنسية

وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.