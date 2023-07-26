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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. فتح باب الالتماسات لطلاب الشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق عين شمس فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الثاني للفرق الأربعة بالشعبة الفرنسية وذلك بدءا من اليوم الأربعاء 26 /7 وحتى 9 أغسطس.

 

وأكد الدكتور محمد صافي أن التقدم للالتماسات الكترونياً لافتاً إلى أن التقديم الالكتروني مفتوح في الإجازات الرسمية.


ووقع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق، بمقر رئاسة جامعة ليون (3) بفرنسا، وبحضور القائم بعمل رئيس جامعة ليون (3) ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، على توقيع اتفاقية جديدة تجدد اتفاقية التعاون والشراكة بين الجانبين لمدة خمسة أعوام.


ونصت الاتفاقية الجديدة لأول مرة على منح طلاب الشعبة الفرنسية بالكلية درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، وهي الدرجة المعترف بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما يحصل الطلاب فى الوقت الحالى على شهادة فى الدراسات القانونية من جامعة ليون. 

 

وبهذا يحصل الطلاب وفقا للاتفاق الجديد بنهاية السنة الرابعة بالشعبة الفرنسية على درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، بالإضافة إلى ذلك يحصل الطالب على درجة الليسانس فى الحقوق من مصر، ويحصلون أيضا على عدد من الساعات يؤهلهم للالتحاق مباشرة بالسنة الثانية من الماجستير سواء فى جامعة ليون (٣) أو في جامعة عين شمس.

 

كما نصت اتفاقية الليسانس على حق الطلاب المقيدين بالشعبة حاليا فى الاندماج فى النظام الجديد إذا ما استوفوا الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية، وحق الطلاب الذين تخرجوا من الشعبة العام الماضى فى الحصول على "دبلوم مميز فى الدراسات القانونية" من جامعة ليون (٣) نظير ما درسوه من ساعات إضافية عن بعد.

الإجازات الرسمية التقديم الالكتروني التقدم للالتماسات الدراسات القانونية الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق الدكتور محمود المتيني الفصل الدراسي الثاني

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