عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أبرز الكليات في تنسيق الجامعات 2023 .. مطلوبة لسوق العمل

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يعد تنسيق الجامعات 2023 ونتيجة الثانوية العامة الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير جوجل، مع اقتراب إعلان  نتيجة الثانوية العامة 2023 ويبحث طلاب الثانوية العامة واولياء أومروهم عن كل شئ يتعلق بمستقبل أولادهم مثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، توقعات تنسيق الجامعات 2023 كيفية تسجيل الرغبات والأمكان المحددة، موعد نتيجة الثانوية العامة كل هذا سوف نجيب عليه في هذا التقرير :

 

تنسيق الجامعات 2023 ، تعد كليات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي الاكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل في تنسيق الجامعات 2023 ، وذلك مع أقتراب إعلان  نتيجة الثانوية العامة 2023 .

txt

بدء التقديم إلكترونيا لبرامج الدراسات العليا بكلية بنات عين شمس

txt

حقوق عين شمس تعلن تعلميات عاجلة بشأن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

txt

فعاليات ندوة المرأة المصرية تاريخ خالد للوطنية بزراعة عين شمس

txt

أول أغسطس فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا في ألسن عين شمس

txt

مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات

txt

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة فاهم للدعم النفسي

txt

اليوم.. فتح باب الالتماسات لطلاب الفرقة الأولى بحقوق عين شمس

txt

فريق سباقات جامعة عين شمس الأول عالميا في مسابقة فورمولا للطلاب بإنجلترا|تفاصيل

txt

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يكّرم محمود المتينى وأيمن صالح

txt

ندوة توعوية عن المشروع القومي لمشتقات البلازما.. دوانا بإيدينا

يستعرض موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم ليكشفون أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 :

 

1- كلية الذكاء الاصطناعي بمختلف برامجها

2- كلية الحاسبات والمعلومات وخاصة البرامج الجديدة مثل هندسة البرمجيات  تقنية المعلومات الحيوية 
حوسبة الروبوتات

3- الطب

4- الهندسة برامج الجديدة

5- كليات العلوم بتخصصاتها الجديدة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب. وإدارة البيئة والرصد البيئي. وجيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

6-  كليات التجارة

7- الحقوق

8-النانو تكنولوجي

9- طب الأسنان

10- الزراعة ويرجع ذلك بسبب اتساع الرقعة الخضراء بمصر 

 

موعد تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 ، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

 

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 

يستعرض موقع صدي البلد، بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الطالب أثناء عملية التسجيل عبر موقع تنسيق الرغبات

أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات التنسيق
 

- عدم استيفاء الرغبات المحددة على الموقع الإلكتروني، حيث يتم إتمام عملية التسجيل ورغبات الطالب بعد استيفاء كل الرغبات على موقع التنسيق.

- اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي.

- اعتماد الطالب على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يقوم بكتابة الكلية التي يرغب فيها في جميع الجامعات ثم يقدم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.

- اختيار كلية لا تتناسب مع قدراتك، ولم يجرِ الطالب اختبار القدرات الخاص بها.

- عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق باب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

- التسجيل عن طريق المكتبات أو الأماكن التي لا تثق بها وتعرفها جيدا.

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات الحاسبات والمعلومات توقعات تنسيق الجامعات 2023 كليات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

أكمل: خسرت 3 ملايين جنيه في مشروعي وابني قعد من المدرسة

نجم الأهلي.. الزمالك سيتخطى الاتحاد المنستيري بثلاثية و5 نجوم أوراق رابحة

اتحاد الكرة عرف| تطورات جديدة بشأن أزمة تعدي الشحات على الشيبي

موضوعات متعلقة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

رؤية هلال ذي الحجة .. دول تعلن العيد الخميس.. ومصر تتفق مع السعودية

المستندات والشروط.. تنسيق التمريض 2023 جميع المحافظات

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

تنسيق التمريض 2023 بجميع المحافظات.. وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في الميزان

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

ترشيحاتنا

الدولار يمحو كامل خسائره المبكرة ويعاود الصعود بقوة عالميا

المعارضة السويدية تنتصر لرسول الله.. ما القصة؟

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

أسعار العملات اليوم.. الين الياباني يرتفع والدولار يحتفظ بمكاسبه

عاجل..أردوغان يقيل ثلاثة نواب لمحافظ البنك المركزي التركي

رئيس الاتحاد الإفريقي: الشراكة مع روسيا لها مستقبل باهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ