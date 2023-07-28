أبرز الكليات في تنسيق الجامعات 2023 .. مطلوبة لسوق العمل

يعد تنسيق الجامعات 2023 ونتيجة الثانوية العامة الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير جوجل، مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ويبحث طلاب الثانوية العامة واولياء أومروهم عن كل شئ يتعلق بمستقبل أولادهم مثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، توقعات تنسيق الجامعات 2023 كيفية تسجيل الرغبات والأمكان المحددة، موعد نتيجة الثانوية العامة كل هذا سوف نجيب عليه في هذا التقرير :

تنسيق الجامعات 2023 ، تعد كليات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي الاكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل في تنسيق الجامعات 2023 ، وذلك مع أقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

يستعرض موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم ليكشفون أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 :

1- كلية الذكاء الاصطناعي بمختلف برامجها

2- كلية الحاسبات والمعلومات وخاصة البرامج الجديدة مثل هندسة البرمجيات تقنية المعلومات الحيوية

حوسبة الروبوتات

3- الطب

4- الهندسة برامج الجديدة

5- كليات العلوم بتخصصاتها الجديدة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب. وإدارة البيئة والرصد البيئي. وجيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

6- كليات التجارة

7- الحقوق

8-النانو تكنولوجي

9- طب الأسنان

10- الزراعة ويرجع ذلك بسبب اتساع الرقعة الخضراء بمصر

موعد تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 ، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023

يستعرض موقع صدي البلد، بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الطالب أثناء عملية التسجيل عبر موقع تنسيق الرغبات

أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات التنسيق



- عدم استيفاء الرغبات المحددة على الموقع الإلكتروني، حيث يتم إتمام عملية التسجيل ورغبات الطالب بعد استيفاء كل الرغبات على موقع التنسيق.

- اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي.

- اعتماد الطالب على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يقوم بكتابة الكلية التي يرغب فيها في جميع الجامعات ثم يقدم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.

- اختيار كلية لا تتناسب مع قدراتك، ولم يجرِ الطالب اختبار القدرات الخاص بها.

- عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق باب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

- التسجيل عن طريق المكتبات أو الأماكن التي لا تثق بها وتعرفها جيدا.