نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

يعد تنسيق الجامعات 2023 ونتيجة الثانوية العامة الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير جوجل، مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ويبحث طلاب الثانوية العامة واولياء أومروهم عن كل شئ يتعلق بمستقبل أولادهم مثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، توقعات تنسيق الجامعات 2023 كيفية تسجيل الرغبات والأمكان المحددة، موعد نتيجة الثانوية العامة كل هذا سوف نجيب عليه في هذا التقرير :

تنسيق الجامعات 2023

من المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفضة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023



سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانًا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد أن يتم اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

تنسيق الجامعات 2023 :

1- كلية الذكاء الاصطناعي بمختلف برامجها

2- كلية الحاسبات والمعلومات وخاصة البرامج الجديدة مثل هندسة البرمجيات تقنية المعلومات الحيوية

حوسبة الروبوتات

3- الطب

4- الهندسة برامج الجديدة

5- كليات العلوم بتخصصاتها الجديدة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب. وإدارة البيئة والرصد البيئي. وجيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

6- كليات التجارة

7- الحقوق

8-النانو تكنولوجي

9- طب الأسنان

10- الزراعة ويرجع ذلك بسبب اتساع الرقعة الخضراء بمصر

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكلية الطب



ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفضة.

23.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب القاهرة 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسيوط 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب عين شمس 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب جنوب الوادي 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان الفيوم 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان السويس 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023