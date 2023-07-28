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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب صيفى لطلاب كلية الاثار جامعة القاهرة .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول لتدريب الطلاب خلال الاجازة الصيفية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف أحمد رجب، أن الأولوية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة علي من يرغب التفضل بسرعة تسجيل اسمه من الساعة 10 ص الي 2 ظهرا من الأحد حتى الخميس.

جامعة القاهرة

أنهت جامعة القاهرة، ماراثون امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2023، والتي بدأت يوم الأحد 9 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو، وأداها نحو ما يقرب من 30000 طالبًا وطالبة بنظام التعليم المدمج، بالمقر الرئيس بالجامعة، وجامعات الشريكة والفروع بمحافظات: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وبورسعيد، وأسوان، وجنوب الوادي، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وشهدت انضباطًا والتزامًا وهدوءًا، ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم توفير كافة الخدمات الطبية والأمنية والخدمات المعاونة اللازمة لحسن سير وانتظام الامتحانات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات وضعت وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام الاختيار من متعدد وأسئلة حل المشكلات المقالية ، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تختبر القدرات المختلفة للطلاب، مؤكدًا أنه جار العمل على تصحيح الامتحانات، وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

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