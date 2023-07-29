عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب القبول للطلاب الجدد بالتعليم المدمج.. سبتمبر المقبل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أنهت جامعة القاهرة، ماراثون امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2023، والتي بدأت يوم الأحد 9 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو، وأداها نحو ما يقرب من 30000 طالبًا وطالبة بنظام التعليم المدمج، بالمقر الرئيس بالجامعة، وجامعات الشريكة والفروع بمحافظات: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وبورسعيد، وأسوان، وجنوب الوادي، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وشهدت انضباطًا والتزامًا وهدوءًا، ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم توفير كافة الخدمات الطبية والأمنية والخدمات المعاونة اللازمة لحسن سير وانتظام الامتحانات.
 

txt

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

txt

عميد علاج طبيعي القاهرة: المؤتمر الدولي الـ22 يتيح تبادل الابتكارات والأفكار

ومن جانبه، قال الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إنه سيتم فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج المركز اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن برامج التعليم المدمج المتاحة بالمركز هي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

وأضاف مدير مركز التعليم المدمج، أنه جارى الإعداد لبرامج جديدة في الآداب منها برنامجين لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والفلسفة التطبيقية، وبرامج أخرى في بعض التخصصات بكلية الزراعة، وبرنامج لكلية الإعلام، بالإضافة إلى الدبلومات المهنية التي يقدمها المركز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

صورة صادمة من خالد الغندور بعد رباعية الزمالك في شباك المنستيري

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

بأسلوب المغافلة.. حبس شخصين سرقا حقيبة أجنبي بالقاهرة

تنسيق الجامعات 2023.. موعد فتح باب القبول ببرامج ألسن عين شمس

المهن التمثيلية ترد علي أزمة النقاد مع المهرجان القومي للمسرح المصري

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

البيت الأبيض يخفض توقعاته بشأن عجز الموازنة الأمريكية لعام 2023 ‏

وزيرة الثقافة الأردنية: مصر قدمت الكثير للثقافة العربية والعالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوله 45.7 متر.. أكبر سندويتش في العالم يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

ببنطلون لامع.. أحمد سعد يثير الجدل في حفله بالعلمين الجديدة

5 سلالات لفيروس التهاب الكبد .. وكيف ينتقل كل منها؟

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ