فتح باب القبول للطلاب الجدد بالتعليم المدمج.. سبتمبر المقبل

أنهت جامعة القاهرة، ماراثون امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2023، والتي بدأت يوم الأحد 9 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو، وأداها نحو ما يقرب من 30000 طالبًا وطالبة بنظام التعليم المدمج، بالمقر الرئيس بالجامعة، وجامعات الشريكة والفروع بمحافظات: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وبورسعيد، وأسوان، وجنوب الوادي، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وشهدت انضباطًا والتزامًا وهدوءًا، ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم توفير كافة الخدمات الطبية والأمنية والخدمات المعاونة اللازمة لحسن سير وانتظام الامتحانات.



ومن جانبه، قال الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إنه سيتم فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج المركز اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن برامج التعليم المدمج المتاحة بالمركز هي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

وأضاف مدير مركز التعليم المدمج، أنه جارى الإعداد لبرامج جديدة في الآداب منها برنامجين لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والفلسفة التطبيقية، وبرامج أخرى في بعض التخصصات بكلية الزراعة، وبرنامج لكلية الإعلام، بالإضافة إلى الدبلومات المهنية التي يقدمها المركز.