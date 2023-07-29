رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات خلال ساعات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على موقع صدى البلد .

حيث يتاح الان الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على موقع صدى البلد لتسجيل البيانات والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم .

وكان قد شهد مركز التصحيح الالكتروني الرئيسي لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، إجتماعا ثلاثيا عاجلا برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

وتمثل أطراف هذا الإجتماع الثلاثي المنعقد قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات في : الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، و الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات .

وقد تناول هذا الاجتماع الثلاثي ، مناقشة استعدادات اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات المقرر اعلانها خلال ساعات ، وتحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وموعد اعلان أوائل الثانوية العامة 2023 .

ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا لاحقاً للكشف عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات لوقف حالة الجدل والمواعيد المتضاربة المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها .

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

الفلسفة والمنطق : 91.9%

الرياضيات البحتة : 89.7%

الأحياء : 90.6%

اللغة الأجنبية الأولى : 91.3%

الجيولوجيا :91.1 %

الرياضيات التطبيقية : 88.5 %

علم النفس والاجتماع : 93.9 %

الكيمياء : 88.9%

التاريخ : 90.2%

الجغرافيا : 91.6%

الفيزياء : 91%

اللغة العربية : تجاوزت 90%

اللغة الأجنبية الثانية : تجاوزت 91%

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الساعات القادمة ، نتيجة الثانوية العامة 2023 .

ويعلن موقع صدى البلد عن اتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد الآن https://natega.elbalad.news/ ، داعيا طلاب الثانوية العامة 2023 إلى الاسراع بالدخول عليه وتسجيل البيانات فورا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد “قبل أي حد”

كما يقوم موقع وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بتفعيل بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي مباشرةً .

ويظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :