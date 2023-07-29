عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. التفاصيل عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2023، انطلاق أعمال تنسيق الجامعات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة.

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، في اليومين المقبلين ، ومن ثم تنطلق المرحلة الأولى عقب إعلان النتائج مباشرة .

 قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن مكتب التنسيق قد انتهى من كافة الاستعدادات لانطلاق مارثون تنسيق الجامعات 2023 وذلك في المكتب الرئيسي والفروع بكافة المحافظات، حيث ينطلق العمل به يوم السبت المقبل، مع انطلاق اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الجامعات 2023 ، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من اختبارات القدرات  تكون مخصصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023.

 

رابط موقع تنسيق الجامعات 2023 https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لم تظهر أي مؤشرات حول ظهور الحدود الدنيا للكليات وخاصة كليات القمة والتي يترقب الإعلان عنها الجميع سنويا .

وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" ، أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 تلك الكليات تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

 

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة.

 

تنسيق الجامعات علمي علوم

وأضاف المصدر، أنه من المتوقع إطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب.

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات الجامعات 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية العامة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

تراجع حاد يضرب الذهب بقيمة 300 جنيه للجرام|اعرف الحقيقة وسعر عيار21 الآن

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

موضوعات متعلقة

التعليم العالي في أسبوع| نشر دليل للتعامل مع أخطاء تنسيق طلاب الثانوية العامة.. وأيمن عاشور يبحث التعاون مع جامعة لندن فى التوظيف والتطوير المهني

التعليم العالي: تكافؤ الفرص تنظم العديد من الفعاليات بالتعاون مع القومي للمرأة

لا يعتد بنتيجة اختبارات القدرات 2023 في هذه الحالة

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. استعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة .. مصروفات العام الدراسي الجديد وتفاصيل الحصول على المنح

تنسيق الجامعات 2023 .. الحدود الدنيا المتوقعة لكليات الطب والهندسة

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. ننشر المصروفات وتفاصيل الحصول على منح

لو لسه مقدمتش في اختبارات القدرات 2023.. خطوات ورابط التقديم

حلوان تنظم اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة خطة أسبوع شباب الجامعات

ترشيحاتنا

بـ40 دعاء يوم 11 من محرم تفتح لك الأبواب المغلقة وتعجل بالفرج

في ذكري ميلاد ماري باي باي .. حكايتها في سجن النساء وسبب طلاقها

اليوم .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات.. تعرف عليها

وزيرة الثقافة: مشاركة مصرية مميزة بمهرجان جرش.. رقص شعبي وفرق شبابية

دعم الأطفال بلا مأوي أبرزها| أهداف صندوق الوقف الخيري .. اعرفها

طبق سوري شهير.. طريقة عمل كباب الحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أولى عروض «ثقافتنا في إجازتنا» بدمياط الجديدة وسط حضور كبير |صور

سيدة تثير الجدل بفقدان نصف وزنها بدون حرمان في وقت قياسي|القصة كاملة

طوله 45.7 متر.. أكبر سندويتش في العالم يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ