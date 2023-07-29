موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. التفاصيل عبر هذا الرابط

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2023، انطلاق أعمال تنسيق الجامعات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة.

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، في اليومين المقبلين ، ومن ثم تنطلق المرحلة الأولى عقب إعلان النتائج مباشرة .

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن مكتب التنسيق قد انتهى من كافة الاستعدادات لانطلاق مارثون تنسيق الجامعات 2023 وذلك في المكتب الرئيسي والفروع بكافة المحافظات، حيث ينطلق العمل به يوم السبت المقبل، مع انطلاق اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الجامعات 2023 ، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من اختبارات القدرات تكون مخصصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023.

رابط موقع تنسيق الجامعات 2023 https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لم تظهر أي مؤشرات حول ظهور الحدود الدنيا للكليات وخاصة كليات القمة والتي يترقب الإعلان عنها الجميع سنويا .

وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" ، أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 تلك الكليات تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة.

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وأضاف المصدر، أنه من المتوقع إطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب.