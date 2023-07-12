توقعات تنسيق الجامعات 2023 – 2024 .. الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية

يترقب طلاب الثانوية العامة توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وخاصة كليات القمة التي تضمها المرحلة الأولى، حيث ان توقعات تنسيق الجامعات للشعبة العلمية 2023، وتوقعات تنسيق الجامعات 2023 أدبي، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة، وذلك عقب القيام بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق ما يقرب لأسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والتي سوف تنتهي يوم 13 يوليو الجاري.

توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024

توقعات تنسيق الجامعات 2023



وكشف مصدر مسؤول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم تحديد توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى عدد المقاعد المطلوبة في كل كلية والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تحديد هذه العوامل بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، التي من المتوقع أن يتم إعلانها نهاية الشهر الجاري.

توقعات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات علمي علوم

وأضاف المصدر أنه من المتوقع إطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب .

وفي السطور التالية نوضح بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2022/2023 :



الكلية الحد الأدنى

طب المنصورة 387.0

طب سوهاج 386.0

هندسة بترول و تعدين السويس 386.0

طب دمياط 386.0

طب الزقازيق 385.0

طب فاقوس 384.0

طب كفر الشيخ 383.0

طب طنطا 383.0

طب أسنان المنصورة 382.0

طب أسنان جنوب الوادي 382.0

طب الإسكندرية 382.0

طب بور سعيد 381.0

طب القاهرة 381.0

طب أسيوط 381.0

طب عين شمس 380.0

طب جنوب الوادي 380.0

طب المنوفية بشبين الكوم 380.0

طب بنها 379.0

طب الاقصر 379.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0

طب المنيا 378.0

طب أسنان الزقازيق 378.0

طب حلوان 378.0

طب أسنان كفر الشيخ 377.0

طب الفيوم 377.0

طب السويس 377.0

طب أسنان المنوفية 377.0

طب العريش 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 376.0

طب بني سويف 376.0

طب أسنان عين شمس 376.0

طب أسنان القاهرة 376.0

طب أسنان الإسكندرية 376.0

طب أسنان طنطا 376.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375.0

طب أسنان الفيوم 375.0

طب أسنان السويس 375.0

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0

علاج طبيعي بنها 373.0

علاج طبيعي القاهرة 373.0

صيدلة سوهاج 373.0

علاج طبيعي جنوب الوادي 372.0

صيدلة المنصورة 372.0

علاج طبيعي السويس 372.0

علاج طبيعي بني سويف 372.0

صيدلة طنطا 371.0

صيدلة جنوب الوادي 371.0

صيدلة الزقازيق 371.0

صيدلة دمنهور 371.0

صيدلة القاهرة 370.0

صيدلة الإسكندرية 370.0

صيدلة بور سعيد 370.0

صيدلة عين شمس 370.0

صيدلة المنوفية 370.0

صيدلة أسيوط 370.0

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0

صيدلة مدينة السادات 370.0

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة ج الوادي الجديد 369.0

صيدلة بني سويف 369.0

صيدلة حلوان 369.0

صيدلة الفيوم 369.0

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366.0

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366.0

هندسة القاهرة 366.0

هندسة المنصورة 366.0

طب بيطري المنصورة 365.0

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365.0

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365.0

طب بيطري سوهاج 364.0

هندسة الزقازيق 363.0

طب بيطري الزقازيق 363.0

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363.0

طب بيطري عين شمس 363.0

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363.0

طب بيطري كفر الشيخ 363.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362.0

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0

هندسة دمياط 362.0

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362.0

طب بيطري دمنهور 362.0

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0

طب بيطري المنوفية 362.0

هندسة عين شمس 361.0

طب بيطري الإسكندرية 361.0

طب بيطري أسيوط 361.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361.0

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.0

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361.0

طب بيطري جنوب الوادي 360.0

طب بيطري بنها 360.0

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360.0

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360.0

طب بيطري القاهرة 360.0

طب بيطري المنيا 359.0

هندسة بور سعيد 359.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359.0

حاسبات ومعلومات السويس علوم 359.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358.0

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.0

طب بيطري مدينة السادات 358.0

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358.0

هندسة طنطا 358.0

طب بيطري بني سويف 357.0

حاسبات و معلومات العريش علوم 357.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357.0

طب بيطري أسوان 357.0

طب بيطري مطروح 356.5

طب بيطري الوادي الجديد 356.0

طب بيطري العريش 356.0

هندسة كفر الشيخ 355.0

ألسن كفر الشيخ 355.0

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354.0

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354.0

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0

هندسة بنها بشبرا 353.0

هندسة بنها 353.0

هندسة الإسكندرية 353.0

علوم سوهاج 352.0

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352.0

هندسة السويس 352.0

هندسة حلوان 352.0

تمريض بور سعيد 351.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351.0

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350.0

هندسة حلوان بالمطرية 350.0

هندسة سوهاج 350.0

علوم دمنهور 349.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 349.0

هندسة الفيوم 348.0

علوم الزقازيق 347.0

هندسة أسوان 347.0

علوم كفر الشيخ 347.0

تمريض المنصورة 347.0

معهد فني صحى المنصوره 346.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346.0

علوم المنصورة 346.0

هندسة بني سويف 346.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346.0

علوم القاهرة 346.0

علوم جنوب الوادي 346.0

علوم الإسكندرية 345.0

علوم أسيوط 345.0

هندسة المنيا 345.0

هندسة جنوب الوادي 344.0

تمريض طنطا 344.0

هندسة أسيوط 344.0

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343.0

علوم طنطا 343.0

سياسة واقتصاد السويس 343.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343.0

هندسة الطاقة أسوان 343.0

علوم بنها 343.0

معهد فني صحى طنطا 342.0

علوم المنيا 342.0

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.0

سياسة واقتصاد بني سويف 342.0

علوم عين شمس 342.0

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342.0

علوم دمياط 341.0

علوم بور سعيد 341.0

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341.0

علوم المنوفية بشبين الكوم 341.0

معهد فني صحى الزقازيق 340.0

علوم الفيوم 340.0

تمريض دمياط 340.0

علوم أسوان 340.0

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339.0

علوم بني سويف 339.0

علوم السويس 339.0

تخطيط عمراني القاهرة 339.0

علوم حلوان 339.0

ألسن عين شمس 338.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338.0

علوم الوادي الجديد 338.0

علوم العريش 338.0

علوم بنات عين شمس 338.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 338.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337.0

تمريض الزقازيق 337.0

ألسن أسوان 337.0

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337.0

ألسن الفيوم 337.0

معهد فني صحى اسماعيليه 337.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 336.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336.0

ألسن الأقصر 336.0

ألسن بني سويف 336.0

ألسن سوهاج 335.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 335.0

ألسن المنيا 335.0

معهد فني صحى بور سعيد 335.0

معهد فني صحى سوهاج 334.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334.0

تمريض دمنهور 334.0

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 334.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334.0

معهد فني صحى اسيوط 333.0

علوم البترول والتعدين مطروح 333.0

معهد فني صحى الاسكندريه 332.0

علوم الارض بني سويف 332.0

تمريض المنوفية بشبين الكوم 332.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332.0

فنى صحي جنوب الوادي 332.0

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332.0

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332.0

الاعاقة والتأهيل بني سويف 331.0

فنون تطبيقية بنها 331.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331.0

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331.0

حاسبات و معلومات العريش رياضة 330.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330.0

معهد فني صحى بنها 329.0

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329.0

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 328.0

آثار دمياط 328.0

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328.0

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328.0

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327.0

فنون تطبيقية حلوان 327.0

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327.0

فنى تمريض طنطا 327.0

فنى تمريض المنصورة 326.0

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326.0

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.0

تربية الزقازيق 325.0

ألسن كفر الشيخ رياضة 324.0

تربية المنصورة 324.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324.0

آثار عين شمس 324.0

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324.0

آثار القاهرة 324.0

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 324.0

آثار أسوان 323.0

تمريض بنها 323.0

معهد فني صحى رياضه طنطا 323.0

فنون تطبيقية دمياط 322.0

تمريض كفر الشيخ 322.0

تمريض أسيوط 321.0

آثار و لغات مطروح 321.0

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321.0

آثار الأقصر 321.0

معهد فني صحى رياضه المنصورة 320.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 320.0

معهد فني صحى بنى سويف 320.0

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 319.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319.0

فنون تطبيقية بني سويف 319.0

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318.0

تربية طنطا 318.0

سياسة واقتصاد السويس رياضة 318.0

آثار الفيوم 318.0

تمريض سوهاج 317.0

ثروة سمكية السويس 317.0

تجارة المنصورة 317.0

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 316.0

تربية بور سعيد 315.0

فنى تمريض الزقازيق 314.0

زراعة المنصورة 314.0

تجارة الزقازيق 314.0

حقوق الزقازيق 313.0

معهد فني صحى رياضه بنها 313.0

فنون جميلة (عمارة) حلوان 313.0

تمريض المنيا 313.0

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313.0

تمريض جنوب الوادي 312.0

علوم الإسكندرية رياضة 312.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 312.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 312.0

آثار جنوب الوادي 311.0

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.0

تمريض القاهرة 311.0

فنى تمريض كفر الشيخ 311.0

تجارة العريش 311.0

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 311.0

تجارة كفر الشيخ 310.0

ألسن أسوان رياضة 310.0

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 310.0

حقوق كفرالشيخ 310.0

آثار سوهاج 310.0

إعلام القاهرة 310.0

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 310.0

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 310.0

علوم القاهرة رياضة 310.0

زراعة دمنهور 310.0

زراعة القاهرة 310.0

زراعة دمياط 309.0

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 309.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309.0

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 308.0

تجارة دمياط 308.0

علوم المنصورة رياضة 308.0

ألسن عين شمس رياضة 308.0

علوم الارض بني سويف رياضة 308.0

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 308.0

تربية المنوفية بشبين الكوم 307.0

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307.0

تمريض عين شمس 307.0

فنى تمريض الإسكندرية 307.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 307.0

دار العلوم القاهرة 306.0

تربية دمنهور 306.0

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 306.0

تمريض مطروح 306.0

تمريض الإسكندرية 306.0

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 306.0

ألسن الفيوم رياضة 306.0

علوم دمنهور رياضة 305.0

ألسن بني سويف رياضة 305.0

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 304.0

ألسن الأقصر رياضة 304.0

علوم عين شمس رياضة 304.0

تربية كفر الشيخ 304.0

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 303.0

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 303.0

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 303.0

تربية الإسكندرية 303.0

تجارة طنطا 303.0

زراعة الإسكندرية 302.0

علوم الزقازيق رياضة 302.0

علوم طنطا رياضة 302.0

إعلام المنوفية 302.0

علوم كفر الشيخ رياضة 301.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.0

تمريض بني سويف 301.0

علوم بنها رياضة 301.0

تربية طفولة مبكرة المنصورة 301.0

زراعة طنطا 301.0

تجارة بور سعيد 301.0

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 301.0

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 300.0

زراعة عين شمس 300.0

تمريض حلوان 300.0

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 300.0

ألسن المنيا رياضة 300.0

تجارة بنها 299.0

تربية بنها 299.0

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 299.0

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299.0

تربية عين شمس 299.0

تجارة القاهرة 299.0

علوم حلوان رياضة 299.0

تجارة دمنهور 299.0

تجارة الإسكندرية 299.0

زراعة الزقازيق 299.0

تربية مدينة السادات 298.0

فنون جميلة (عمارة) المنيا 298.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 298.0

فنون جميلة (فنون) حلوان 298.0

علوم دمياط رياضة 298.0

ألسن سوهاج رياضة 298.0

تربية المنيا 298.0

تجارة المنوفية بشبين الكوم 297.0

معهد فني صحى اسوان 297.0

تجارة و إدارة أعمال حلوان 297.0

علوم بور سعيد رياضة 297.0

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297.0

تجارة سوهاج 297.0

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 297.0

فنون جميلة (فنون) المنصورة 297.0

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 296.0

علوم الفيوم رياضة 296.0

تجارة جنوب الوادي 296.0

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 296.0

تجارة عين شمس 296.0

علوم السويس رياضة 296.0

تمريض الفيوم 296.0

تجارة بني سويف 295.0

زراعة كفر الشيخ 295.0

تجارة انتساب موجه المنصورة 295.0

معهد فني صحى امبابة 295.0

علوم بني سويف رياضة 295.0

علوم أسوان رياضة 295.0

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 294.0

تجارة السويس 294.0

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 294.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 294.0

تجارة أسوان 293.0

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 293.0

فنون جميلة (فنون) المنيا 293.0

تجارة أسيوط 293.0

فنى تمريض أسيوط 293.0

فنى تمريض المنيا 293.0

فنون جميلة (فنون) أسيوط 293.0

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 293.0

إعلام بني سويف 292.0

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 292.0

تجارة مدينة السادات 292.0

فنون جميلة (فنون) الأقصر 292.0

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 291.0

علوم أسيوط رياضة 291.0

علوم المنيا رياضة 291.0

علوم جنوب الوادي رياضة 290.0

تربية رياضية بنين دمياط 290.0

فنى تمريض سوهاج 290.0

علوم العريش رياضة 290.0

تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.0

زراعة المنوفية بشبين الكوم 290.0

علوم الوادي الجديد رياضة 290.0

فنى تمريض جنوب الوادي 289.0

تربية طفولة مبكرة المنوفية 289.0

زراعة بنها بمشتهر 289.0

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 289.0

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 289.0

زراعة القاهرة رياضة 289.0

تربية طنطا رياضة 289.0

علوم سوهاج رياضة 289.0

علوم بنات عين شمس رياضة 289.0

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 289.0

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 288.1

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 287.0

تربية (طفولة) كفر الشيخ 287.0

تجارة انتساب موجه دمياط 287.0

زراعة سوهاج 287.0

العلوم الزراعية البيئية العريش 287.0

تربية سوهاج 287.0

تربية الزقازيق رياضة 286.0

تربية جنوب الوادي 286.0

تربية طفولة مبكرة أسيوط 286.0

زراعة الإسكندرية رياضة 286.0

فنى تمريض بنها 286.0

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

زراعة عين شمس رياضة 285.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 285.0

زراعة مطروح بفوكه 285.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 285.0

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 285.0

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 285.0

زراعة الفيوم 285.0

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 285.0

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 285.0

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 284.0

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284.0

تربية (طفولة) طنطا 284.0

تمريض أسوان 284.0

تجارة انتساب موجه طنطا 284.0

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 284.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 283.0

تربية جنوب الوادي بالغردقة 283.0

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 283.0

تربية الفيوم 283.0

تربية بور سعيد رياضة 283.0

زراعة بني سويف 282.0

تربية أسيوط 282.0

تجارة انتساب موجه بور سعيد 282.0

تجارة انتساب موجه بنها 282.0

تجارة انتساب موجه دمنهور 282.0

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 282.0

تربية مطروح 281.0

زراعة الوادي الجديد 281.0

زراعة و موارد طبيعية أسوان 281.0

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 281.0

تجارة انتساب موجه عين شمس 281.0

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 281.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 281.0

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 281.0

تربية عين شمس رياضة 281.0

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 281.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 281.0

حقوق المنيا 281.0

زراعة أسيوط 281.0

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 281.0

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 281.0

زراعة جنوب الوادي 280.0

حقوق سوهاج 280.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 280.0

زراعة المنيا 280.0

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 280.0

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280.0

إعلام جنوب الوادي 279.0

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 279.0

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 279.0

تربية المنصورة رياضة 279.0

تربية الإسكندرية رياضة 278.0

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 278.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 278.0

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 278.0

تجارة انتساب موجه بني سويف 278.0

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278.0

تربية حلوان 278.0

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 278.0

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 278.0

تجارة انتساب موجه أسوان 278.0

زراعة المنصورة رياضة 277.0

تربية نوعية الزقازيق 277.0

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 277.0

تجارة انتساب موجه أسيوط 277.0

تجارة انتساب موجه السويس 277.0

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 277.0

تربية طفولة مبكرة دمنهور 277.0

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 277.0

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 276.0

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 276.0

تجارة انتساب موجه سوهاج 276.0

تجارة انتساب موجه العريش 276.0

زراعة دمياط رياضة 276.0

زراعة كفر الشيخ رياضة 276.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276.0

تربية السويس 276.0

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 276.0

حقوق دمياط 275.0

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275.0

تربية حلوان رياضة 275.0

دار العلوم الفيوم 275.0

تربية بنات عين شمس 274.0

إعلام القاهرة رياضة 274.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 273.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 273.0

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 273.0

تربية نوعية طنطا 273.0

آداب القاهرة 273.0

تربية نوعية كفر الشيخ 272.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 272.0

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 272.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 272.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 272.0

حقوق انتساب موجه الزقازيق 272.0

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 272.0

تربية الوادي الجديد 271.0

دار العلوم أسوان 271.0

آداب المنصورة 271.0

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 271.0

زراعة الزقازيق رياضة 271.0

تربية بني سويف 270.0

تربية طفولة مبكرة مطروح 270.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 270.0

تربية طفولة مبكرة المنيا 270.0

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 270.0

تربية بنها رياضة 269.0

تربية العريش 269.0

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 269.0

فنى تمريض بني سويف 269.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية 269.0

دار العلوم المنيا 269.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 269.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 268.0

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 268.0

معهد فني صحى رياضه امبابة 268.0

تربية طفولة مبكرة بني سويف 268.0

تربية نوعية الإسكندرية 267.0

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 267.0

تربية نوعية المنصورة 267.0

آداب الزقازيق 267.0

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 266.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 265.0

زراعة الفيوم رياضة 265.0

تربية (طفولة) الإسكندرية 265.0

تربية الفيوم رياضة 265.0

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 264.0

تربية (طفولة) دمنهور 264.0

تربية مدينة السادات رياضة 264.0

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 264.0

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 264.0

تربية نوعية المنيا 264.0

زراعة بنها رياضة بمشتهر 263.0

آداب بنها 263.0

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية 263.0

إعلام المنوفية رياضة 263.0

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 262.5

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 262.0

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 262.0

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 262.0

معهد فني صحى رياضه سوهاج 262.0

آداب الإسكندرية 262.0

حقوق الإسكندرية 261.0

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261.0

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 260.0

حقوق القاهرة 260.0

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 260.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 260.0

فنى تمريض الفيوم 260.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 260.0

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 260.0

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 259.0

آداب عين شمس 259.0

حقوق جنوب الوادي 259.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 259.0

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 259.0

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 259.0

سياحة وفنادق الإسكندرية 258.1

تربية دمياط 258.0

آداب طنطا 258.0

حقوق بني سويف 258.0

آداب بور سعيد 258.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية 257.0

آداب المنوفية بشبين الكوم 257.0

أقتصاد منزلى العريش 257.0

آداب كفر الشيخ 257.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 257.0

تربية بنات عين شمس رياضة 257.0

حقوق عين شمس 257.0

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 257.0

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 256.0

معهد فني صحى رياضه اسيوط 256.0

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 256.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 256.0

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 256.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255.0

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 255.0

حقوق الفيوم 255.0

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255.0

آداب دمنهور 255.0

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255.0

تربية نوعية أسيوط 255.0

حقوق أسيوط 254.0

حقوق المنصورة 254.0

تربية (طفولة) عين شمس 254.0

آداب حلوان 254.0

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254.0

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 253.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 253.0

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 253.0

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 253.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 253.0

حقوق أسوان 253.0

حقوق طنطا 252.0

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 252.0

حقوق بنها 252.0

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 252.0

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 251.0

تربية دمنهور رياضة 251.0

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 251.0

دار العلوم انتساب موجه المنيا 251.0

آداب و علوم إنسانية السويس 250.0

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250.0

معهد فني صحى رياضه اسوان 250.0

آداب الفيوم 250.0

أقتصاد منزلى بنات عين شمس 250.0

تربية نوعية القاهرة 250.0

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 250.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 250.0

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250.0

آداب انتساب موجه القاهرة 249.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 249.0

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 249.0

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 249.0

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 249.0

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249.0

آداب دمياط 249.0

آداب أسوان 248.0

آداب بنات عين شمس 248.0

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 248.0

حقوق حلوان 248.0

تربية نوعية جنوب الوادي 248.0

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 248.0

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 248.0

إعلام بني سويف رياضة 247.0

حقوق المنوفية بشبين الكوم 247.0

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247.0

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247.0

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 247.0

آداب العريش 247.0

تربية (طفولة) جنوب الوادي 247.0

فنى تمريض القاهرة 246.0

حقوق مدينة السادات 246.0

سياحة وفنادق بني سويف 246.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 246.0

آداب أسيوط 246.0

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة 246.0

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246.0

آداب الوادي الجديد 246.0

حقوق انتساب موجه سوهاج 246.0

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 246.0

آداب سوهاج 246.0

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 246.0

آداب جنوب الوادي 246.0

فنى تمريض أسوان 246.0

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246.0

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246.0

تربية أسوان 246.0

آداب بني سويف 246.0

سياحة وفنادق المنيا 246.0

آداب المنيا 246.0

سياحه وفنادق الاقصر 246.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 246.0

إعلام جنوب الوادي رياضة 246.0

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246.0

سياحة وفنادق مدينة السادات 246.0

سياحة وفنادق المنصورة 246.0

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246.0

سياحة وفنادق الفيوم 246.0

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246.0

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 246.0

آداب انتساب موجه المنصورة 246.0

آداب انتساب موجه بنها 246.0

آداب انتساب موجه عين شمس 246.0

آداب انتساب موجه دمنهور 246.0

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246.0

سياحة وفنادق مطروح 246.0

حقوق انتساب موجه القاهرة 246.0

حقوق انتساب موجه عين شمس 246.0

حقوق انتساب موجه بني سويف 246.0

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246.0

آداب انتساب موجه طنطا 246.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246.0

حقوق انتساب موجه أسيوط 245.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 245.0

آداب انتساب موجه حلوان 245.0

حقوق انتساب موجه حلوان 244.0

آداب انتساب موجه الفيوم 244.0

حقوق انتساب موجه أسوان 244.0

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 244.0

آداب انتساب موجه دمياط 244.0

آداب انتساب موجه بور سعيد 244.0

حقوق انتساب موجه بنها 244.0

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 244.0

حقوق انتساب موجه طنطا 244.0

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 243.0

حقوق انتساب موجه المنصورة 243.0

آداب انتساب موجه بني سويف 243.0

آداب انتساب موجه أسوان 243.0

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 243.0

آداب انتساب موجه العريش 242.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة 242.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 242.0

آداب انتساب موجه أسيوط 242.0

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 242.0

تربية (طفولة) سوهاج 242.0

تربية بني سويف رياضة 242.0

آداب انتساب موجه المنيا 242.0

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 242.0

تربية نوعية بنها 242.0

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة 241.0

آداب انتساب موجه سوهاج 241.0

تربية السويس رياضة 241.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 241.0

تربية نوعية عين شمس 241.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 240.0

فنى تمريض عين شمس 240.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 240.0

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 240.0

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 240.0

أقتصاد منزلى حلوان 240.0

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 239.5

تربية (طفولة) السويس 239.0

تربية نوعية الفيوم 239.0

خدمة اجتماعية حلوان 239.0

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 239.0

تربية المنيا رياضة 239.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 239.0

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 238.1

تربية كفر الشيخ رياضة 238.0

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 238.0

تربية دمياط رياضة 238.0

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 238.0

تربية فنية المنيا 238.0

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 238.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 237.0

تربية نوعية المنوفية بأشمون 237.0

فنى تمريض حلوان 237.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 237.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 237.0

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236.5

تربية نوعية فنية أسيوط 236.0

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 236.0

خدمة اجتماعية أسوان 236.0

الفني لترميم الآثار بالاقصر 236.0

خدمة اجتماعية الفيوم 236.0

تربية (طفولة) العريش 235.1

خدمة اجتماعية أسيوط 235.0

تربية جنوب الوادي رياضة 235.0

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 235.0

تربية نوعية بور سعيد 235.0

تربية رياضية بنين بور سعيد 235.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 235.0

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 234.0

تربية نوعية مطروح 234.0

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 234.0

تربية نوعية سوهاج 234.0

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2) 234.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 234.0

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 234.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 233.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.0

فنى تمريض أورام القاهرة 233.0

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 233.0

الفني التجارى بدمنهور 232.0

العالي للغات 6 اكتوبر 232.0

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 232.0

تربية (طفولة) الوادي الجديد 232.0

تربية نوعية فنية طنطا 232.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 232.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 232.0

تربية أسيوط رياضة 231.0

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 231.0

الفني التجارى باسيوط 231.0

الفني التجارى بالروضه 231.0

العالي ترميم الآثار بأبي قير 231.0

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) 231.0

فني تمريض السويس 230.0

العالي للغات بمصر جديده 230.0

الفني التجارى بالزقازيق 230.0

تربية نوعية فنية الزقازيق 230.0

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 230.0

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 230.0

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 230.0

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 230.0

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 229.5

تربية نوعية موسيقية المنيا 229.0

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 229.0

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 229.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 229.0

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 229.0

الفني التجارى باسوان 229.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 229.0

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 229.0

الفني التجارى بسوهاج 228.0

الفني التجارى بقويسنا 228.0

الفني التجارى بالاسكندريه 228.0

ك.ت. فني صناعى الصحافه 228.0

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 228.0

الفني للفنادق الاسكندريه 228.0

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 228.0

تربية نوعية فنية بنها 228.0

تربية فنية حلوان بالزمالك 227.1

الفني التجارى ببنها 227.0

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 227.0

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 227.0

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 227.0

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 227.0

معهد المنيا العالى للغات 227.0

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 227.0

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 227.0

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 226.0

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 226.0

الفني للفنادق المطريه 226.0

ك.ت. فني صناعى قنا 226.0

الفني التجارى بقنا 226.0

الفني التجارى بالعريش 226.0

تربية (طفولة) أسوان 226.0

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 226.0

تربية نوعية فنية الإسكندرية 226.0

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي 226.0

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 225.0

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 225.0

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 225.0

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 225.0

ك.ت. فني صناعى بنها 225.0

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 225.0

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 225.0

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 225.0

الفني التجارى بطنطا 225.0

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 225.0

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 225.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 225.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 224.5

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 224.0

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 224.0

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 224.0

تربية رياضية بنات دمياط 224.0

الفني التجارى بالمطريه 224.0

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 224.0

تربية نوعية موسيقية أسيوط 224.0

ك.ت. فني صناعى سوهاج 224.0

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 224.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 224.0

ك.ت. فني صناعى المطريه 223.0

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 223.0

تربية نوعية فنية الفيوم 223.0

الفني التجارى بالمحله الكبرى 223.0

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 223.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 223.0

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 223.0

الفني التجارى بالمنصوره 222.5

الفني التجارى بشبرا 222.0

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 222.0

تربية نوعية دمياط 222.0

ك.ت. فني صناعى شبرا 222.0

ك.ت. فني صناعى اسوان 222.0

ك.ت. فني صناعى قويسنا 222.0

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 222.0

تربية نوعية أسوان 222.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 222.0

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 222.0

المعهد العالى للغات بأسوان 222.0

المعهد العالي للغات بالمنصورة 222.0

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 221.0

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 221.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 221.0

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 221.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 221.0

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 221.0

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 221.0

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 221.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 221.0

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 221.0

الفني التجارى ببور سعيد 221.0

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 220.0

الفني التجارى بدمياط 220.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 220.0

تربية رياضية بنين مطروح 220.0

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 220.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 220.0

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 220.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 220.0

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 220.0

الفني للفنادق بور سعيد 220.0

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 220.0

الفراعنة العالي إدارة أعمال 220.0

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 220.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 220.0

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 219.0

تربية مطروح رياضه 219.0

الفني للفنادق قنا 219.0

تربية سوهاج رياضة 219.0

تربية الوادي الجديد رياضة 219.0

تربية أسوان رياضة 219.0

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 219.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 219.0

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 219.0

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 219.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 218.0

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 218.0

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 218.0

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 218.0

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 218.0

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 218.0

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) 218.0

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 218.0

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 218.0

ش.مطاعم فني سياحة قنا 217.0

تربية نوعية فنية سوهاج 217.0

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 217.0

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 217.0

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 217.0

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 217.0

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 217.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 217.0

تربية نوعية فنية القاهرة 217.0

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 217.0

تربية نوعية فنية جنوب الوادي 216.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 216.0

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 216.0

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 216.0

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 216.0

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 216.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 215.5

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 215.0

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 215.0

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 215.0

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 215.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 215.0

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 214.0

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 214.0

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 214.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 214.0

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 213.0

نظم معلومات ادارية قطاميه 213.0

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 213.0

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 213.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 213.0

تربية نوعية موسيقية المنوفية 213.0

تربية رياضية بنات مدينة السادات 213.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 213.0

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا 213.0

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 212.5

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 212.0

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 212.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 212.0

تربية شعبة تربية فنية السويس 212.0

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 212.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 212.0

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 212.0

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 212.0

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 212.0

تربية نوعية فنية المنصورة 212.0

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 212.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 212.0

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 211.5

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 211.0

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 211.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 211.0

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 211.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 211.0

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 211.0

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 211.0

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 211.0

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 210.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 210.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 210.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 210.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 210.0

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 210.0

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 210.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 210.0

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 210.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 210.0

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 210.0

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 210.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 210.0

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 210.0

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 210.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 210.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 210.0

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 210.0

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 210.0

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 210.0

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 209.5

تربية رياضية بنات أسيوط 209.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 209.0

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 209.0

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 209.0

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 209.0

تربية رياضية بنين الفيوم 209.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 209.0

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 208.0

العالي خدمه اجتماعيه بنها 208.0

تربية رياضية بنات الفيوم 208.0

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 208.0

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 208.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 208.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 207.0

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 206.0