تنسيق الجامعات 2023.. توقعات قبول الكليات للشعبة العلمية بالتفاصيل

شهد مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة إقبالا كثيفا من الطلاب على تنسيق الجامعات 2023 خاصة مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023،ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن توقعات تنسيق الجامعات 2023 وخاصة طلاب الشعبة العلمية ، وذلك قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات هذا العام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 72 ساعة.

أكد عدد كبير من خبراء التعليم تشابه تنسيق الجامعات 2022 ب تنسيق الجامعات 2023 ويرجع ذلك لتشابه شكل الامتحانات من حيث السهولة والصعوبة وموضحين أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف تشابه نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يمكن معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــا .

توقعات تنسيق الجامعات علمي علوم 2023



وقد انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023



وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .