البحث العلمي تعلن قبول مقترحات بحثية بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2024-2025 وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى طبقا للشروط والبنود التالية:

- تُقبل المقترحات في كافة مجالات العلوم

- يسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 150 ألف جنيه سنويا.

- يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى المصرى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.

- يجب ان يتقدم الباحث المصرى والباحث المجرى بالمقترح في نفس الوقت كل في جانبه.

- ضرورة إرفاق خطاب من الجهه البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم الصفحه الأولى من المشروع من الجانب المصرى والمجرى.

- يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية



- سيتم إبلاغ الباحثين المقبولة مشروعاتهم على البريد الالكترونى الوارد منهم وآخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 29 سبتمبر 2023، وعلى الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي: http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/mobility-projects-3/

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا مع هيئة فولبرايت مصر، عن فتح باب التقديم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية وبرامج الخبراء والأساتذة الأمريكيين وذلك للعام الأكاديمي 2024 – 2025.

واوضحت أنه تشمل برامج الهيئة للعام الأكاديمي 2024 – 2025 المنح التالية:

أولًا: منح الخريجين والأساتذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيًا: منح الطلاب والأساتذة الأمريكيين للتدريس وإجراء الأبحاث في جمهورية مصر العربية:

واكدت أنه للتعرف على هذه الفرص والتقديم فيها من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/fullbright-2/