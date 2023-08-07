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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة.. كليات قمة بالمرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

ينتظر طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة 2023 انطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023  علمى رياضة، وذلك السبت المقبل، بينما يترقب الطلاب مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.

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الحدود الدنيا للهندسة بالدرجات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة 
 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة .. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% بلغ 2356 طالبا بنسبة 0.39%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 90% إلى أقل من 95% بلغ 18319 طالبا بنسبة 3.06%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 85% إلى أقل من 90% بلغ 35927 طالبا بنسبة 6%،  وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% إلى أقل من 85% بلغ 52953 طالبا بنسبة 8.84%.

 

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تنسيق الجامعات 2023 | تستقبل 15 ألف طالب .. هل الهندسة بالمرحلة الثانية؟

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التعليم العالي: 19 ألف طالب يُسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

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أيمن عاشور يطمئن على جاهزية مكتب تنسيق الجامعات 2023 لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور

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الحدود الدنيا للهندسة بالدرجات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة .. بينما قلت نسبة النجاح هذا العام لتأتي بنسبة 79.78، مقارنة بالعام الماضي 81.1، وبذلك فقد نشهد تغيرا بسيطا في الحد الأدنى لكليات الهندسة هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2022، وخاصة إن اعداد الطلاب الذين سيتم استقبالهم هم 15 الف طالب مثل العام الماضي، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية لكلية الهندسة لعام 2022 وهو "83.65%" .

 

فيما  جاء الحد الأدنى، للمرحلة الأولي شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر حيث تشمل المرحلة من شعبة الرياضيات 15013 طالب، وبذلك فستكون كليةالهندسة بالمرحلة الأولى للتنسيق فقط ولن يك هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في الهندسة بينما سيكون لهم أماكن في باقي كليات القمة من بينها الحاسبات والذكاء الاصطناعي وايضا في الكليات النظرية المتاحة لهم مثل الإعلام وسياسة واقتصاد والالسن .

 

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الحدود الدنيا للهندسة بالدرجات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

تنسيق الجامعات علمي رياضة لكليات الهندسة 2022: 

توقعات تنسيق الكليات 2023.. هندسة بترول وتعدين جامعة السويس: 386.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. الهندسة جامعة القاهرة: 366.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنصورة: 366.0 درجة.

تتوقعات تنسيق الكليات 2023.. سيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 363.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمياط: 362.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة عين شمس: 361.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بور سعيد: 359.0 درجة.

 

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة طنطا: 358.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ: 355.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمنهور: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بنها: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة السويس: 352.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان: 352.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية: 350.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة سوهاج: 350.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة الفيوم: 348.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسوان: 347.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بني سويف: 346.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنيا: 345.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي: 344.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسيوط: 344.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان: 343.0 درجة

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