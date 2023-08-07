حقيقة مد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة لم تتخذ قرارا بمد أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 حتى الآن، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مد إن احتاج الوضع لذلك.

وأضاف المصدر، أن معامل تنسيق الجامعات 2023 تستقبل الطلاب ظنذ بدء المرحلة الأولى، مشيرًا إلى انتظام الطلاب في التسجيل واتباع التعليمات المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من السبت الماضي الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طالب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني

قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي. .

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب: