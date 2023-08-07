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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقيقة مد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أن الوزارة لم تتخذ قرارا بمد أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 حتى الآن، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مد إن احتاج الوضع لذلك.

وأضاف المصدر، أن معامل تنسيق الجامعات 2023 تستقبل الطلاب ظنذ بدء المرحلة الأولى، مشيرًا إلى انتظام الطلاب في التسجيل واتباع التعليمات المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي.

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وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من السبت الماضي الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طالب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب.

 

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني

  • قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg .
  • قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
  • قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي..

 

 

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

  • يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
  • يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.
  • يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.
  • وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
  • يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
  • ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
  • يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
  • بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
  • يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
  • إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.
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