التعليم تحدد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت 1 يونيو 2024

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : انه سوف يتم تخصيص الأسبوع الأخير في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 للمراجعة .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء الدراسة في المدارس في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 هو يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان موعد انتهاء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 هو السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات حيث تقرر ان يكون اجمالي عدد اسابيع الدراسة في العام الدراسي 2023 / 2024 يبلغ 35 أسبوعا

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء اجازة نصف العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 من يوم 27 يناير 2024 .