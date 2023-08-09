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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تحدد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024أن  تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024   يوم السبت 1 يونيو  2024

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : انه سوف يتم تخصيص الأسبوع الأخير في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024  للمراجعة .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن يكون موعد بدء الدراسة في المدارس في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 هو يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان موعد انتهاء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024  هو السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات حيث تقرر ان يكون اجمالي عدد اسابيع الدراسة في العام الدراسي 2023 / 2024  يبلغ 35 أسبوعا

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء اجازة نصف العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 من يوم 27 يناير 2024 .

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