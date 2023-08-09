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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. ينتظم تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 حيث تتم كتابة رغابتهم حسب الكليات المتاحة لهم على موقع التنسيق الإلكترونى.

 

تنسيق الجامعات 2023

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

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تنسيق الجامعات 2023

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات.

 

تنسيق الجامعات 2023

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

ومن جانبه أكد  مصدر مسؤول بالأعلى للجامعات إنه فيما يخص مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ،  أن إلغاء أختبارات القدرات لبعض الكليات سيكون لسبب لتوجه الطلاب للتقدم لها بشكل أكبر.

 

وأشارإلى أنه من بين هذه الكليات كلية الإعلام، التي من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا لها بسبب إقبال الطلاب عليها هذا العام، بالإضافة إلى كلية التمريض التي شهدت ايضا إلغاء اختبارات القدرات، إلى جانب إلغاء التوزيع الإقليمي. 

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تنسيق الجامعات 2023

تنسيق كليات الإعلام والتمريض لعام 2022 :

  • إعلام القاهرة 330 درجة
  • إعلام المنوفية 327 درجة
  •  إعلام بني سويف321 درجة
  •  إعلام جنوب الوادي 316 درجة
  • إعلام عين شمس 316 درجة
  • تمريض بورسعيد 85.6%
  • تمريض المنصورة 84.6%
  • تمريض طنطا 84.4%
  • تمريض دمياط 82.9%
  • تمريض الزقازيق 82.2%
  • تمريض دمنهور 81.4%
  • تمريض المنوفية 80.9%
  • تمريض بنها 78.78%
  • تمريض كفر الشيخ 78.5%
  • تمريض أسيوط 78.2%
  • تمريض سوهاج 77.3%
  • تمريض جنوب الوادي قنا 76.9%
  • تمريض المنيا 76.3%
  • تمريض القاهرة 76.1%
  • تمريض الاسماعيليه 74.5%
  • تمريض عين شمس 74.5%
  • تمريض مطروح 74.3%
  • تمريض اسكندريه 74.3%
  • تمريض بني سويف 73.4%
  • تمريض حلوان 73.2%
  • تمريض الفيوم 72.18%
  • تمريض أسوان 69.3%

 

 

 

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