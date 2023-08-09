عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم.. مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم ، نتيجة المرحلة الأولى يوم السبت الماضي، حيث بدأ الطلاب الحاصلون على 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29 فأكثر، وهم 22304 طلاب، في تسجيل رغباتهم.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

وتبين المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 وفق الأعداد التي يتجه الأعلى للجامعات لقبولها في كليات الطب، هي نفس الأعداد المقبولة العام الماضي، حيث إن هناك توجها إلى الثبات على الأعداد المقبولة بالعام الماضي، وهم 11 ألف طالب بكليات الطب.

 

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام .

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

 

ويقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا، ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%،  وكلية العلاج الطبيعي  90.73%، وكلية  الصيدلة 90%.

وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم بكليات  الطب أن تصل إلى 90.5% وقد تصل ل90% ، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى اقل من 90%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

السطور التالية توضح بيانا بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام  2022 /2023:

 

الكلية             الحد الأدنى
طب المنصورة 387.0
طب سوهاج 386.0
هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0

طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0
طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الاقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0

 

 

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم تنسيق الجامعات 2023 علمي علمي علوم مؤشرات تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

أنا واخد بطولات أكتر منك.. أحمد مرتضى منصور يرد على أيمن يونس

ضرب بنته لحد ما روحها طلعت.. والدة الضحية تكشف كواليس كارثية

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. احذر هذه المخالفات داخل الحرم الجامعي قد تعرضك للفصل

وزير التعليم العالي يشهد فعالية «التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفي»

المعهد القومي للمعايرة يبرز نجاح استضافة مصر لاجتماع المترولوجيا السادس عشر

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالى يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

ننشر موعد عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية

مواعيد وأماكن إجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. بشرى سارة للطلاب

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض جهود زيارته لـ الأردن

كتلة من جهنم.. التغيرات المناخية ترفع درجات الحرارة إلى 50 درجة

حكم مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية

24 جنيها للعلبة.. إيسترن كومباني أسعار سجائر كليوباترا ثابتة ولم تتغير

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لمشاركته في تحقيق التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

قصة شعر جديدة.. داليا البحيري تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

لوك مختلف.. داليا مصطفى تكشف رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

درجات الحرارة تتجاوز الـ 45.. توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

الذهب يواصل نزيف الخسائر والدولار يحافظ على استقراره اليوم الأربعاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ