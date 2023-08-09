مواعيد وأماكن إجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه تمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) لهذا العام 2023، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وتيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو tansik.digital.gov.eg www.

وذلك بالدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية، والتي تشمل "اسم الطالب – اسم الشهادة – الدولة الحاصل منها علي الشهادة - الرقم القومي...... إلخ)، ويجب أن يراعي فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب، بحيث يكون مطابقاً تماماً لشهادة الميلاد.

على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 10/8/2023 ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي:-





وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا فى الموعد المحدد، ومعه المستندات الآتية: