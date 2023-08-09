عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواعيد وأماكن إجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه تمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) لهذا العام 2023، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وتيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو tansik.digital.gov.eg www. 

وذلك بالدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية، والتي تشمل "اسم الطالب – اسم الشهادة – الدولة الحاصل منها علي الشهادة - الرقم القومي...... إلخ)، ويجب أن يراعي فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب، بحيث يكون مطابقاً تماماً لشهادة الميلاد.

على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 10/8/2023 ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي:-

 

 

 

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا فى الموعد المحدد، ومعه المستندات الآتية:

 

  • صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.
  • مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).
  • 4 صور شخصية.
اختبارات القدرات للطلاب اختبارات القدرات المؤهلة اختبارات القدرات اختبارات القدرات إلكترونيا اجتياز اختبارات القدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبين يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

الأزمة تشتعل| بيان ناري من شيكابالا.. ومرتضى منصور يوصي برحيل الأباتشي.. وأوسوريو يتحدى

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

تحرك جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

موضوعات متعلقة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. بشرى سارة للطلاب

لطلاب الدبلومات الفنية .. سجّل في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات عبر هذا الرابط

"تطلع للمستقبل".. ورشة عمل للتعريف بأهمية التعليم بنظام "البوليتكنك"

إدماج احتياجات المرأة في القطاعات الصحية والقانونية في ورشة عمل بالتعليم العالي

تكريم علماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد.. وزير التعليم العالي: توفير التمويل لتحويل البحث العلمي لابتكارات ومنتجات

أيمن عاشور: حريصون على تحويل الأبحاث العلمية إلى منتج نافع للوطن

التعليم العالي: نعمل على إطلاق مبادرة البحث العلمي المصري نحو العالمية الفترة المقبلة

أيمن عاشور: تكريم العلماء مش بالفلوس.. إنما بدعم وتطوير مجالات البحث العلمي

ترشيحاتنا

ترقب شديد.. باكستان على بعد خطوة من قرار تاريخي بحل البرلمان| تفاصيل

كل 55 دقيقة.. الجارديان تحذر من انتشار السرقة للهواتف المحمولة في لندن

تتحمل المشقة.. أسعار شيفروليه النقل 2024 الجديدة

حاسب تغرق| ممنوع نزول البحر في تلك المناطق.. الأرصاد تحذر (إيه الحكاية)

ضمن 100يوم صحة.. عبد الغفار: تقديم 405 آلاف و280 خدمة بالمبادرات الرئاسية

"أعذار فارغة".. بيان عاجل من روسيا بشأن تقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيتون مخلل؟

في مكان صادم.. صيني يحاول تهريب 14 ثعبانا من الجمارك|صور

خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

أثناء تنظيفها أمام المنزل.. زاحف وطائر مفترسان يهجمان على عجوز أمريكية.. فيديو

فيديو

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ