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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعرف على برنامج "إدارة المشروعات والتشييد المستدام" بهندسة المطرية جامعة حلوان

صدى البلد

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن ”برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام “بكلية هندسة المطرية، وهو برنامج بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس يهدف إلى الإرتقاء بمستوى خريجي كلية الهندسة بالمطرية وتطوير مهارات الخريج فى مجال هندسة وإدارة مشروعات التشييد المستدامة وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وحركة التطور الكبرى في قطاع مشروعات التشييد الكبرى التي تشهدها البلاد حاليا  وفق أحدث أساليب وتقنيات إدارة المشاريع عالميا وبما يلبي تنوع التخصصات وطبيعة تلك المشاريع المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية ، ويعتبر هذا التخصص فريد من نوعه داخل مصر ويضاهي البرامج المميزة في نطاق الجامعات العالمية.

 

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وأشار الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية إلى أن البرنامج يعد الأول فى الجامعات الحكومية فى مصر فى هذا المجال، حيث يعد تخصص إدارة مشروعات التشييد تخصص بيني  يجمع بين تخصص الهندسة المدنية وهندسة التشييد ويتقاطع مع جميع تخصصات الهندسة ويفيد منها لتعدد التطبيقات المعمارية والميكانيكية والكهربائية بالمشاريع بالاضافة الى مشاريع البنية التحتية المستدامة ويكون مسئولا عن ضمان أداء جميع المهام الخاصة بإدارة المشاريع والإلمام بكافة الجوانب الفنية التخصصية بفعالية وكفاءة.

ويقبل البرنامج الطلاب الجدد من الثانوية العامة  المقبولين بالكلية أو المقبولين بأى كلية هندسة حكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي  خلال أربع سنوات بمعدل (١٦٠ ساعة معتمدة )، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة هندسة التشييد وإدارة المشروعات وباقي التخصصات من كليات الهندسة المختلفة، كما يتيح البرنامج الفرصة للطلاب الحاصلين علي مؤهلات عليا لدراسة الهندسه في مجال إدارة المشروعات والتشييد المستدام.

ويتميز البرنامج پان هندسة وإدارة مشروعات التشييد هو مجال علمي واسع يختص بإدارة تصميم وهندسة و تنفيذ مشاريع التشييد، ويشمل الإلمام بمبادئ التصميم الهندسي و إستيعاب الممارسات القانونية والمهنية ذات الصلة بصناعة البناء والتشييد وفهم عمليات التشييد و أساليب التنفيذ وإدارة الموارد والأنظمة والمعدات والتخطيط والجدولة الزمنية والسلامة المهنية وتحليل ومراقبة التكاليف والإتصالات بين أطراف المشروع،  كما يشمل فهم موضوعات الإدارة مثل العقود الهندسية والاقتصاد والأعمال والمحاسبة والقانون والإحصاء وأخلاقيات المهنة والقيادة وإتخاذ القرارات وأساليب التطوير وتحليل وتصميم العمليات واقتصاديات التشييد وإدارة الصحة والسلامة المهنية وهندسة التكاليف وبحوث العمليات واتخاذ القرار واستخدام أساليب تقنية نمذجة معلومات البناء المتكامل.

هذا ويهدف البرنامج بإعداد الطلاب للعمل المهني في مجال هندسة وادارة مشروعات التشييد المستدام  من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية الضرورية والمهارات الشخصية والمعرفية في مجال هندسة التشييد والبناء و وإمداد سوق العمل بمهندسين قادرين على إدارة تصميم و عمليات التشييد لكافة مشاريع التشييد كالمباني الإدارية و السكنية والمنشآت الصناعية والمطارات والطرق والجسور والمرافق ومشاريع الموارد المائية ومشاريع الهندسة الساحلية، كذلك يمكن لخريجي البرنامج العمل في الهندسة الجيوتقنية و الأساسات و أنظمة النقل و أعمال المساحة وأعمال الهندسة البيئية.

وفى ذات السياق أشار الدكتور محمد حلمى عجمى منسق البرنامج  ان هذا البرنامج يكسب الدارس المهارات الكافية لسوق العمل وهي المتطلبات الأساسية حاليا فى جميع الصناعات القائمة والقادمة لكى نلحق بالتطور التكنولوجي العالمي ودفع التنمية.

ويتيح البرنامج عدة فرص للتوظيف في مجال إدارة مشروعات التشييد والمشاريع  المستدامة مثل:
-مهندس موقع : يطبق و ينسق عمليات التشييد المختلفة في الموقع . 
-مهندس تصميم : يضع أساسيات و تفاصيل العديد من مشاريع البناء مثل المباني الإدارية والمباني الصناعية والمطارات و المباني السكنية والطرق والجسور والمنشآت المائية والمنشآت الساحلية والمرافق والسدود .
-مهندس مساحة : للقيام بعمليات الرفع المساحي لجميع أنواع مشاريع التشييد . 
-مهندس تقدير تكاليف : تقدير تكاليف تفصيلية وميزانيات للتصميمات وعمليات التنفيذ على أساس المعرفة وعمليات ما قبل التصميم و تقدير المواد و متطلبات الموارد الأخرى . 
-مهندس تخطيط و جدولة زمنية : التخطيط ومراقبة الخطة بالنسبة للتوقيت وتتابع عمليات وأنشطة التشييد -مهندس مراقبة الجودة / ضمان الجودة : يضمن أن بنود مشروع البناء وعمليات البناء مطابق للمواصفات والمعايير . 
-مهندس مراقبة و متابعة مشاريع : يستعرض أداء التكلفة والوقت للمشروع أثناء عملية التشييد . 
-مهندس عقود : يقوم بمراجعة بنود العقد للمشروع وإعداد / تغيير أوامر التغيير والمطالبات. 
-مهندس الصحة و السلامة المهنية و الموائمة البيئية، ومراجعة و تنفيذ نظام الصحة والسلامة للمشروع لضمان معايير الصحة والسلامة. 
-مهندس مكتب فني : لأعمال حصر الكميات والتصميم وإعداد نماذج المشروع والرسومات والمواصفات والكميات .
-مهندس نمذجة معلومات البناء وإعداد النماذج والرسومات والكميات ومواصفات الأعمال .


 

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