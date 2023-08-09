إعداد القادة بالتعليم العالي يكشف تفاصيل برنامج تدريبي لذوي القدرات الخاصة.. كريم همام: خطة لتجهيز قادة المستقبل من طلاب الجامعات

معهد اعداد القادة بالتعليم العالي يكشف تفاصيل برنامج تدريبي لذوي القدرات الخاصة من طلاب الجامعات

كريم همام: الدولة المصرية تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة

معهد إعداد القادة: خطة لتجهيز قادة المستقبل من طلاب الجامعات

بدء معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي بتنفيذ فاعليات الملتقي القمي لطلاب ذوى القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف٢"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

ويأتي الملتقى كجهد مستمر من معهد إعداد القادة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب المبدعين ذوي القدرات الفائقة ولتسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة في تطوير المجتمع وبناء مستقبل أفضل.

صرح الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال فاعليات البرنامج التدريبي أن الدولة المصرية دائما تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة، حيث تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات.

وأكد مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ان ذوي القدرات الخاصة جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعى، و اوضح كريم همام أن وزارة التعليم العالي تقدم كافة الدعم اللازم لتطوير مهاراتهم، بهدف تمكينهم ليكونوا قادرين على التكامل بشكل أفضل في المجتمع.

و كشف الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي انه تشمل فعاليات الملتقى تعريف الطلاب بالمبادرات الرئاسية المصرية مثل المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والتوعية بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تشكيل وعي الطلاب، وإلقاء الضوء على وسطية الخطاب الدينى ومحاربة السلوكيات غير السوية، ويتم التعرف أيضًا على دور الفن كقوة ناعمة في تطوير إبداع الطلاب ذوي القدرات الفائقة.

و تابع انه يشمل ايضا الملتقي إقامة ورش عمل تدريبية تهدف لتنمية المهارات الإبداعية لدي الطلاب ، وعقد ندوات تفاعلية تسمح للطلاب بمشاركة قصص نجاح زملائهم، هذا ويقوم المعهد أيضًا بجولة تفقدية للتعرف على إحدى المشروعات القومية.

قال الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن معهد إعداد القادة يعمل علي إعداد خطة لتطوير المعهد، ليصبح مواكب لتطورات العصر وواجهة لمصر تحقيقا للتنمية .

وأوضح كريم همام، خلال مؤتمر صحفي، أن خطة تطوير المعهد تشمل تدريب كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات لإعداد قادة المستقبل القادرين علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف مدير معهد إعداد القادة، أن خطة التطوير تشمل أيضا التعاقد مع مؤسسات التدريب والتأهيل لتنفيذ برامجها علي أرض معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل وتنمية مهاراتهم لتواكب تطورات العصر حرصا علي إعداذ قادة للمستقبل.